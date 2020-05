കോഴിക്കോട് ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. മാവൂർ സ്വദേശിനി സുലൈഖ (56) ആണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്.

ഈ മാസം 20നാണ് റിയാദിൽ നിന്നെത്തിയത്. ഹൃദ്രോഗിയായിരുന്നു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്താകെ കോവി‍ഡ‍് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പത്തായി.

