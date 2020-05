24 മണിക്കൂറിൽ 8380 രോഗികൾ, ആശങ്കയിൽ ഇന്ത്യ; ലോക്ഡൗൺ നീട്ടി തമിഴ്നാട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വർധന. 24 മണിക്കൂറിൽ 8380 പേരെയാണു രോഗം ബാധിച്ചത്. 193 പേർ മരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,82,143 ആയി. രാജ്യത്ത് ആകെ ചികിൽസയിലുള്ളത് 89,995 പേർ. 86,984 പേർ രോഗമുക്തരായി. ഇതുവരെ 5164 പേർ മരിച്ചതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ലോക്ഡൗൺ ജൂൺ 30 വരെ നീട്ടിയതായി തമിഴ്നാട് അറിയിച്ചു. ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയാണ് ലോക്ഡൗൺ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഭാഗികമായി തുറന്നുകൊടുക്കും. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെയും അനുവദിക്കും. ആരാധനാലയങ്ങൾ, സംസ്ഥാനാന്തര ബസ് സർവീസ്, മെട്രോ, സബർബൻ ട്രെയിൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിരോധനം തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസാമി പ്രതികരിച്ചു.

ജൂൺ 1 മുതൽ നിയന്ത്രിതമായി പൊതു ഗതാഗതം ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും കോവിഡ് രോഗികൾ ഏറെയുള്ള ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം, തിരുവള്ളൂര്‍, ചെങ്കൽപേട്ട് ജില്ലകളിൽ ബസ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. ചില റൂട്ടുകളിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് അനുമതി നൽകും. ശനിയാഴ്ച മാത്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ 938 പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 21,184 ആയി.



ജൂൺ അവസാനം വരെ ലോക്ഡൗൺ തുടരാന്‍ പഞ്ചാബ് സർക്കാരും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ലോക്ഡൗൺ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കുമെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.



English Summary: Highest spike of 8,380 new Covid cases in the last 24 hours in India