പത്തനംതിട്ട ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തി റാന്നിയിൽ ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളിന്റെ വീടിനു നേരെ ആക്രമണം. ഒരാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റാന്നി അങ്ങാടി കുന്നുംപുറത്ത് കെ.എം.ജോസഫിന്റെ വീടിനു നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

മധ്യപ്രദേശില്‍ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയാണു ജോസഫ് വീട്ടിലെത്തിയത്. ആക്രമണത്തില്‍ ജോസഫിന്റെ ഭാര്യ മിനിയുടെ കാലിന് പരുക്കേറ്റു. വീടിന്റെ ജനല്‍ചില്ലും ഓടും തകര്‍ന്നു.

English Summary: One arrested for attacking man under home quarantine at Pathanamthitta