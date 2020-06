അർധ സൈനിക കാന്റീനിൽ വിദേശ ഉൽപ്പന്നം നിരോധിച്ചു; മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിൻവലിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ കാന്റീനിൽനിന്ന് 1026 വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ നിർമിത ഉൽപന്നങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ കാന്റീനിൽ നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടത്.

കേന്ദ്രീയ പൊലീസ് കല്യാൺ ഭണ്ഡാറുകൾ (കെപികെബി) ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ മാത്രമായായിരിക്കും വിൽക്കുക. ജൂൺ ഒന്നായ ഇന്നു മുതൽ ഇതു നിലവിൽ വരുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. മൈക്രോവേവ് അവൻ, ചെരുപ്പുകൾ മുതൽ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡ‍ിന്റെ ഷർട്ടുകൾ വരെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നിരോധിത ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ന്യൂട്ടെല്ല, കിൻഡർ ജോയ്, ടിക് ടാക്, ഹോർലിക്സ് ഓട്സ്, യുറേക്കാ ഫോബ്സ്, ടോമി ഹിൽഫിഗർ ഷർട്ടുകൾ, അഡിഡാഡ് സ്പ്രേകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

സ്കെച്ചേഴ്സ്, ഫെറേറോ, റെഡ് ബുൾ, വിക്ടോറിനോക്സ്, സഫിലോ (പോളറോയ്ഡ്, കരേര) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങളും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാന്റീനുകളിൽ വിൽക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി കെപികെബി തരംതിരിച്ചു. പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ഉൽപന്നങ്ങളാണ് ആദ്യ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ. പക്ഷേ അവ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുകയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്തതായിരിക്കണം. പൂർണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉൽപന്നങ്ങളാണ് മൂന്നാം വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത്.

