മധ്യ സീറ്റ് ഒഴിച്ചിടണം; കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചിരിക്കാം: ഡിജിസിഎ

ന്യൂഡൽഹി∙ വിമാനങ്ങളിൽ മധ്യഭാഗത്തെ സീറ്റ് ഒഴിച്ചിടണമെന്ന് ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്റർ ഡിജിസിഎ. വിമാനങ്ങളിലേക്ക് കഴിയുന്നതും മധ്യസീറ്റ് ഒഴിവാക്കിവേണം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ. മധ്യസീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ മന്ത്രാലയം നിർദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണകവചം നൽകണമെന്നും ഡിജിസിഎ ഡയറക്ടർ നിർദേശിക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

സാനിറ്റൈസേഷൻ, കാബിൻ എയർ ശുദ്ധീകരണം, ഭക്ഷണം – കുടിവെള്ളം എന്നിവയുടെ വിതരണം എന്നിവയിൽ മുൻപു തന്ന നിർദേശങ്ങൾ തുടർന്നും പാലിക്കണം. മേയ് 25നാണ് ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത്. രാജ്യാന്തര വിമാനസർവീസ് ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടുമില്ല. വിമാനങ്ങളിലെ മധ്യസീറ്റ് ഒഴിച്ചിടണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Middle Seats To Be Kept Vacant To The Extent Possible: Aviation Regulator