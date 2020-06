കൊച്ചി∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി ഹൈക്കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നേടിയ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ. കുറ്റപത്രം നല്‍കിയില്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് പ്രതി സഫര്‍ഷാ ജാമ്യം നേടിയത്.

സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ വാല്‍പാറയില്‍ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിെല പ്രതിയാണ് സഫർ ഷാ. ആലപ്പുഴ തുറവൂര്‍ സ്വദേശിനിയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേസില്‍ പൊലീസ് കുറ്റപത്രം നല്‍കിയത് മറച്ചുവച്ചാണ് പ്രതി ഹൈക്കോടതിയില്‍നിന്ന് ജാമ്യം നേടിയത്.



English Summary: Appeal against rape case accused who gets easy bail