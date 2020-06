ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ ഇനി ഡിജിറ്റൽ; ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ബ്ലൂപ്രിന്റുമായി കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ ഡിജിറ്റൽ റജിസ്ട്രേഷൻ രൂപീകരിക്കാനായി ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ബ്ലൂപ്രിന്റ് നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ. ബുധനാഴ്ച നടന്ന യോഗത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ബ്ലൂപ്രിന്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി പ്രീതി സുഡാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യമേഖലയെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മേയ് 17ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ (എൻഡിഎച്ച്എം) നടപ്പാക്കുമെന്നതായിരുന്നു.



‘പദ്ധതിയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദ്ദേശം കൈമാറി. തസ്തികകൾ അനുവദിക്കുന്നതിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ജനസംഖ്യാ റജിസ്ട്രി ആയിരിക്കും. രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ധനമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം’– പ്രീതി പറഞ്ഞു.

പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് 2018 ൽ നിതി ആയോഗ് നിർദ്ദേശിച്ച ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു പാനലാണ് ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ബ്ലൂപ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. ചില കാരണങ്ങളെ തുടർന്ന് രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു– പ്രീതി സുഡാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ, ഡേറ്റ ചോർച്ച പോലുള്ള ആശങ്കകളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചോർച്ചയില്ലെന്നും ഡേറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ആധാറിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഡേറ്റ ഒരു ഫെഡറേറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിലെ വെവ്വേറെ ആശുപത്രി സെർവറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കും. പൗരന് തന്റെ ഡേറ്റ സ്വന്തമാക്കുകയും ഡേറ്റ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് സമ്മതം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ഡേറ്റ പങ്കിടുന്ന രോഗി / ആശുപത്രി / മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനലുകളുടെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന റജിസ്ട്രികളും ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കും. ഡേറ്റാ സ്വകാര്യതാ നിയമം ഇതിനും ബാധകമാക്കും. സ്വകാര്യത ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ പരാതി പരിഹാരത്തിനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്– പ്രീതി സുഡാൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കോവിഡ് 19നെതിരെ പോരാടുന്നതിന് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ആരോഗ്യ രേഖകൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണം നടത്തി വരികയാണ്. കർണാടക സർക്കാർ ഈ ആഴ്ച ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുന്നു. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിക്കബല്ലാപൂർ ജില്ലയിലാണ് പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് കർണാടക മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ. സുധാകർ പറഞ്ഞു.

കോവിഡിനെ നേരിടാൻ രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ മിഷൻ ലൈഫ് സേവിങ് (ലിസ) എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ജന ആധാർ, മഹാത്മാഗാന്ധി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് രാജസ്ഥാൻ ബിമ യോജന, വോട്ടർ പട്ടിക, വയോജന പെൻഷൻ പദ്ധതി, റേഷൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

