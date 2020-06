ന്യൂഡൽഹി∙ മുംബൈയിൽനിന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഡൽഹിയിലെത്തിയ ഐസിഎംആർ ഗവേഷകന് കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഐസിഎംആറിന്റെ ഡൽഹിയിലെ കെട്ടിടം അണുവിമുക്തമാക്കും. രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടാനും തീരുമാനമായി. കോവി‍ഡ്–19 അനുബന്ധ ജോലികൾക്കു ഹാജരാകേണ്ട അത്യാവശ്യ ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫിസിൽ ഹാജരാകേണ്ടതുള്ളെന്നും ഐസിഎംആർ ജീവനക്കാർക്കയച്ച സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.

പോസിറ്റീവ് ആയ ഗവേഷകൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നീതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വിനോദ് പോൾ, ഐസിഎംആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ബൽറാം ഭാർഗവ, ഐസിഎംആർ എപിഡെമിയോളജി വിഭാഗം തലവൻ ഡോ. ആർ.ആർ. ഗംഗഖേദ്കർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

