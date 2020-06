കൊല്ലം ∙ വള്ളം തിരയിൽപെട്ട് ഒരാൾക്ക് സാരമായി പരുക്കേറ്റു. ഗ്രീൻ വില്ല എന്ന വള്ളത്തിന്റെ ഉടമ അഴീക്കൽ കൊച്ചുതോട്ടത്തിൽ സുകുവിനെയാണ് (47) തലയ്ക്കേറ്റ പരുക്കുകളോടെ കൊല്ലം മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കായംകുളം പൊഴിക്ക് സമീപം ഇന്ന് 10.30 ന് ആയിരുന്നു സംഭവം. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അമ്മ എന്ന വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളികളാണ് സുകുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.



English Summary: Kollam: One person was injured when the boat exploded