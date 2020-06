ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹം നടത്താം; 50 പേർക്കു പങ്കെടുക്കാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ 50 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് വിവാഹം അനുവദിക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഒരു ദിവസം എത്ര വിവാഹങ്ങൾ നടത്താമെന്നു സംബന്ധിച്ച് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനു തീരുമാനിക്കാം.

മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിവാഹം നടത്തുന്നതിനു നേരത്തെ തന്നെ അനുമതിയുണ്ട്. ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലും 50 പേരെ വച്ച് വിവാഹച്ചടങ്ങ് നടത്താം. ജൂൺ 8നു ശേഷം ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിൽ മതാചാര്യന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Marriages Can be Conduct at Guruvayoor Temple with covid precautions