ഷരീഫ് പൂർണ ആരോഗ്യവാനോ? മാസ്ക് പോലും ധരിക്കാതെ ലണ്ടനിലെ കഫേയിൽ; വിവാദം

ലണ്ടൻ ∙ പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫ് ലണ്ടനിലെ ഒരു കഫേയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ വിവാദവും. എഴുപതുകാരനായ ഷരീഫ് തന്റെ കൊച്ചുമക്കളോടൊപ്പം റോഡ് സൈഡ‍ിലുള്ള ഒരു കഫേയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. നീല സൽവാർ കമ്മീസും ഒരു തൊപ്പിയുമാണ് നവാസിന്റെ വേഷം. പൂർണ ആരോഗ്യവാനായാണ് നവാസ് ഷരീഫിനെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്.

پلٹ آؤ تو ہو جائیں مکمل

تمہارے بعد آدھے رہ گئے ہیں @MaryamNSharif pic.twitter.com/UFYXB7qj45 — Hamza (@2000Usman) May 30, 2020

അഴിമതിക്കേസിൽ 7 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ച ഷരീഫിനു ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ നവംബർ 19നാണ് എയർ ആംബുലൻസിൽ ചികിത്സയ്ക്കു ലണ്ടനിൽ എത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് അതീവ ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗമാണെന്നു ഡോക്ടർമാർ ഡിസംബറിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ചിത്രം പുറത്തായതോടെ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പാക്കിസ്ഥാൻ തെഹ്‌രീകെ ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തി. ശിക്ഷാനടപടി നേരിടുന്നതിനായി ഷരീഫ് തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നവാവ് ഷരീഫിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച ചില മന്ത്രിമാർ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു മാസ്ക് പോലും ധരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായിട്ടില്ലെന്നു വിമർശിച്ചു. ‘കഫേയിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന ഷെരീഫിന്റെ ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ നിയമം, നീതി, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്നിവയെ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. രാജ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ ആളുകൾക്ക് എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കാമെന്നും ഈ ചിത്രം വിളിച്ചോതുന്നു.’– മന്ത്രി ഫവാദ് ചൗദരി പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ നുണ പറഞ്ഞാണ് ഷരീഫ് വിദേശത്തേയ്ക്കു പോയതെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഷഹബാസ് ഗിൽ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ മണ്ടന്മാരാണെന്നു കരുതരുത്. ചിത്രം ഷരീഫിന്റെ പാർട്ടി തന്നെയാണ് ചോർത്തിയതെന്നും ഷഹബാസ് ഗിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.

ശനിയാഴ്ചയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് (എൻ) പാർട്ടിയുടെ പരമോന്നത നേതാവു കൂടിയായ നവാസ് ഷരീഫിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. എതിരാളികൾ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ഷരീഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ നേതാവിന്റെ നല്ല ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ആശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ചിലർ ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടതെന്നു ഷരീഫിന്റെ മകൾ മറിയം നവാസ് ആരോപിച്ചു.

നവാസ് ഷരീഫ്, മകൾ മറിയം നവാസ് ഷരീഫ്

മുൻകാല പ്രവർത്തി പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം ചോർത്തി അപമാനിക്കാൻ ചിലർ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം മറ്റുവിധത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചവർ ഇതു കണ്ടതിൽ സന്തോഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികൾ ഇതിൽ നിന്നു പഠിക്കണം. തന്റെ അമ്മ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം നവാസ് ഷരീഫിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെയും ചിത്രങ്ങളും എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലെന്നും മറിയം പറഞ്ഞു.

ജനുവരിയിലും ലണ്ടനിലെ റസ്റ്ററന്റിൽ ഷരീഫ് ചായ കുടിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം വൈറലായിരുന്നു. ഇതു നിരവധി വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും അദ്ദേഹം പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നു കടന്നുകളഞ്ഞതാകാം എന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം നടക്കാനിറങ്ങിയതാണെന്നു പിഎംഎൽ–എൻ വിശദീകരിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Nawaz Sharif's Leaked Photo Sparks Debate Over His Health In Pakistan