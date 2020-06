ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള ലോകത്തെ ഏഴാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയത് ഒറ്റയാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ 50,000 പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് പത്താം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ ചൈന, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ മറികടന്ന് ഏഴാമതെത്തിയത്.

മേയ് 25നാണ് ഇറാനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ പത്താമതെത്തിയിരുന്നത്. അന്ന് 1.38 ലക്ഷമായിരുന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം. എന്നാല്‍ ഞായറാഴ്ചയോടെ അത് 1.82 ലക്ഷമായി. അമേരിക്ക, ബ്രസീല്‍, റഷ്യ, യുകെ, സ്‌പെയിന്‍, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിലുള്ളത്. അമേരിക്കയില്‍ 19 ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് ആകെ രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ബ്രസീലില്‍ 5 ലക്ഷം പേര്‍ക്കും റഷ്യയില്‍ 4 ലക്ഷം പേര്‍ക്കും രോഗബാധയുണ്ടായി.

ഞായറാഴ്ച 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 8,380 കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 89,995 പേര്‍ക്കാണ് ആകെ രോഗം ബാധിച്ചത്. 86,983 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്നതും ആശ്വാസകരമാണ്.

