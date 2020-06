14 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വീണ്ടും കോളജ് അധ്യാപകനായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ 14 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം കോളജ് അധ്യാപകനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. കെ.ടി.ജലീൽ ചരിത്ര ക്ലാസ്സെടുത്തു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോളജുകളിലെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.



‘ഹിസ്റ്ററി’ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉൽപത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ പറഞ്ഞാണ് മന്ത്രി ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ലോകമാകെ നടന്ന നവോഥാന ചരിത്രങ്ങൾ വിശദമാക്കി. വീണ്ടും അധ്യാപകന്റെ റോളിലെത്തിയത് നല്ല അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് ക്ലാസിനുശേഷം മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃത കോളജിലെ ഒറൈസ് ഹാളിൽനിന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ തത്സമയ ക്ലാസ്. ഈ ക്ലാസ് ഒറൈസ് സംവിധാനമുള്ള 75 സർക്കാർ കോളജുകളിലും മറ്റുള്ള കോളജുകളിൽ പ്രത്യേക ലിങ്കിലൂടെയും തത്സമയം കാണാനായി. അക്കാദമിക കലണ്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൈംടേബിളുകൾ തയാറാക്കി രാവിലെ 8.30ന് തുടങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതത് കോളജുകളിലെ അധ്യാപകർ ഓൺലൈനിൽ കൂടി ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. കോളജ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ലയിലെ അധ്യാപകർ, പ്രിൻസിപ്പൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന റൊട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോളജുകളിൽ ഹാജരാകുകയും മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലിരുന്നും ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും.

സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും ലഭ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുഴുവൻ സമയ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകും. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ വഴി നേരിട്ട് ആശയ സംവാദം നടത്തും. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അഭിപ്രായവും വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി ലഭിക്കുന്ന അഭിപ്രായവും പരിഗണിച്ച് കോളജുകളിൽ തുടർന്നും ക്ലാസുകൾ രാവിലെ 8.30 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം അടിച്ചേൽപിക്കില്ലെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

