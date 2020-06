വൈറസ് അദൃശ്യം; എന്നാൽ കോവിഡ് പോരാളികൾ അജയ്യർ: നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടം നയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സമൂഹത്തിനും കൊറോണ പോരാളികൾക്കുമെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘ഈ വൈറസ് ഒരുപക്ഷേ അദൃശ്യ ശത്രുവായിരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ പോരാളികൾ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ അജയ്യരാണ്. അദൃശ്യവും അജയ്യവുമായ പോരാട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.’ – മോദി പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Addressing the 25th anniversary programme of RGUHS. https://t.co/tCchT1oEgA — Narendra Modi (@narendramodi) June 1, 2020

കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ധീരമായ പോരാട്ടം മെഡിക്കൽ സമൂഹത്തിന്റെയും കൊറോണ പോരാളികളുടെയും കഠിനാധ്വാനമാണ്. യഥാർഥത്തിൽ, ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും സൈനികരെ പോലെയാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്കു യൂണിഫോം ഇല്ലെന്നു മാത്രം. കോവിഡിനെതിരെ മുൻനിര പോരാളികൾക്കെതിരായ അക്രമം, ശകാരം, മോശം പെരുമാറ്റം എന്നിവ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ ഡോക്ടർമാർ, നഴ്‌സുമാർ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, ശാസ്ത്ര സമൂഹം എന്നിവരെ ലോകം പ്രതീക്ഷയോടെയും നന്ദിയോടെയുമാണ് നോക്കുന്നത്. ലോകം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിചരണവും (കെയർ) രോഗമുക്തിയും (ക്യുയർ) ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച മൻ കി ബാത് പ്രഭാഷണത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡ് രോഗികൾ എണ്ണത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.

English Summary: "Virus May Be Invisible Enemy But Our Corona Warriors Are Invincible": PM