പ്രജ്ഞ ഠാക്കൂറിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പോസ്റ്ററുകൾ; എയിംസിൽ അർബുദ ചികിത്സയിലെന്ന് ബിജെപി

ഭോപ്പാൽ∙ ലോക്സഭാ എംപി പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാക്കൂറിനെ കാണ്മാനില്ല എന്ന പോസ്റ്ററുകൾ‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി ബിജെപി വക്താവ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് പ്രജ്ഞയെ കാണാനില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഭോപ്പാലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പ്രജ്ഞ അർബുദ, നേത്ര ചികിത്സകൾക്കായി ഡൽഹി എയിംസിലാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിശദീകരണം.

കോവിഡ് വ്യപനത്തിൽ നഗരം മുഴുവൻ ഭീതിയിലായ സാഹചര്യത്തിൽ എംപി മുങ്ങിയെന്ന തരത്തിലുള്ള അജ്ഞാത പോസ്റ്ററുകളാണ് ഭോപ്പാലിൽ ഉയർന്നത്. അതേസമയം, ഭൈരാഗർ ചിച്‌ലി പ്രദേശത്ത് സഹകർ ഭാരതി ആരംഭിച്ച ഒരു മൊബൈൽ ആശുപത്രി വിഡിയോ കോൾ വഴി പ്രജ്ഞ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ ഉമാകാന്ത് ദിക്ഷിത് പറഞ്ഞു. പ്രജ്ഞ ഡൽഹി എയിംസിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും അദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രജ്ഞ ബിജെപി പ്രവർത്തകരുമായി വിഡിയോ കോൾ വഴി സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാറുണ്ടെന്നും ദിക്ഷിത് പറഞ്ഞു.

പ്രജ്ഞ എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പോസ്റ്ററിനെ അനുകൂലിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ പി.സി. ശർമ ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് ബിജെപിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2019 ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രജ്ഞയോട് 3.60 ലക്ഷം വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങാണ് ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഭോപ്പാലിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അർബുദ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡൽഹി എയിംസിലാണ് താനെന്ന് പ്രജ്ഞ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ് ബിജെപി വക്താവ് രാഹുൽ കോത്താരി വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞത്.

തന്റെ അർബുദം ഗോമൂത്രം കൊണ്ട് ഭേദമാക്കിയെന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബിജെപിയുടെ ഭോപ്പാൽ എംപി. ഗോമൂത്രവും പഞ്ചഗവ്യവും ഉപയോഗിച്ചാണു താൻ അർബുദത്തിൽ നിന്നു പൂർണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചതെന്നാണ് പ്രജ്ഞ ഠാക്കൂർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഗോമൂത്രത്തിന് അർബുദം ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യമാണു താൻ എന്ന അവകാശവാദം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

