ചത്തീസ്ജഡ്∙ ഹരിയാന കേഡറിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന റാണി നഗർ ഐ‌എ‌എസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ഹരിയാനയിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല. സർവീസിൽനിന്ന് രാജിവച്ച് യുപിയിലെ ഗാസിയാബാദിലേക്ക് താമസം മാറിയ റാണി നഗറിനെ (35) ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് ഒരാൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും റാണിയുടെ സഹോദരിക്ക് പരുക്കേറ്റു.



‘ഗുർജാർ സമുദായത്തിലെ ഏക വനിതാ ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ റാണി നഗറിനെതിരായ നിരന്തരവും മാരകവുമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ചൂഷണത്തിനും അതിക്രമങ്ങൾക്കും പിന്നിലെ കാരണമെന്താണ്? ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് ഹരിയാന സർക്കാരിൽ ആരും ചെവികൊടുത്തില്ല. ഗുർജർ സമുദായത്തിൽനിന്നുള്ള ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഹരിയാനയിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ബിജെപി സർക്കാരുകൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? റാണി നഗറിനെതിരായ കൊലപാതകശ്രമത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഡാലോചനയെക്കുറിച്ച് ബിജെപി സർക്കാരുകൾ അന്വേഷിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരിയാന കേഡറിൽനിന്ന് യുപിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ ബിജെപി സർക്കാരുകൾ എന്തുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല? നേരിട്ട വിവിധ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡസൻ കണക്കിന് പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി എം.എൽ. ഖത്തർ എന്തുകൊണ്ട് നിശബ്ദത പാലിച്ചു’ – അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

തന്നെ തുടർച്ചയായി ആക്രമിച്ച കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മേയ് നാലിനാണ് റാണി നഗർ രാജിവച്ചത്. സ്വന്തം സുരക്ഷയെ ഭയന്ന് സേവനത്തിൽനിന്ന് രാജിവയ്ക്കുകയാണെന്ന് രാജിക്കത്തിൽ പറയുന്നു. കത്തിന്റെ പകർപ്പുകൾ രാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി, ഹരിയാന ഗവർണർ, മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവർക്ക് ഇമെയിൽ വഴി അയച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സഹോദരിയോടൊപ്പം ചണ്ഡീസ്ഗഡിൽനിന്ന് ഗാസിയാബാദിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. മേയ് 30ന് വൈകുന്നേരം ഗാസിയാബാദില്‍ വച്ച് റാണി നഗറിനും സഹോദരിക്കും നേരെ കൊലപാതകശ്രമം ഉണ്ടായി. സഹോദരി റീമ നഗറിനു പരുക്കേറ്റു.

2017 ഡിസംബറിൽ സിർസ ജില്ലയിൽ റാണി നഗറിനെ എസ്ഡിഎം ദബാവലിയായി നിയമിച്ചപ്പോഴും ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. 2018 ജൂണിൽ ഹരിയാനയിലെ ഒരു അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ള ബ്യൂറോക്രാറ്റ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചുവെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഖത്തർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഖത്തർ രാജി നിരസിച്ചതായും റാണി നഗറിന്റെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് മാറ്റാൻ കേന്ദ്രത്തിനു ശുപാർശ ചെയ്തതായും മേയ് 7ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയും ഫരീദാബാദ് എംപിയുമായ ക്രിഷൻ പാൽ ഗുർജാർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ നിശബ്ദതയെ ബിഎസ്പി പ്രസിഡന്റും മുൻ യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മായാവതിയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Surjewala slams BJP govts in Hry, UP for 'failing to protect' ex-woman IAS officer