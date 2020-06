നാട്ടിൽ പോകാൻ ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചു; രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പാർസൽ അയച്ചു

ചെന്നൈ ∙ സ്വദേശത്തു പോയി കുടുംബത്തെ കാണാൻ ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച് യുവാവ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ ചായക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവാണ് മോഷണം നടത്തിയത്. നാട്ടിലെത്തി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ഇയാൾ ഉടമസ്ഥന് ബൈക്ക് പാർസലായി തിരിച്ചയച്ചു നൽകി. പാർസൽ കമ്പനിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച ഫോൺ സന്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഉടമസ്ഥനായ സുരേഷ് കുമാർ പാർസൽ ഓഫിസിൽ എത്തിയത്.

ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കാണാതായ തന്റെ ബൈക്കാണു തിരികെ ലഭിച്ചതെന്നു മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്നാൽ കാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എന്ന രീതിയിൽ 1000 രൂപ നൽകിയാണ് സുരേഷ് ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്. ബൈക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടയുടനെ സുരേഷ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മോഷ്ടാവായ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

English Summary: Tamil Nadu Tea Shop Worker Steals Bike to Take Kin Home Amid Lockdown, Parcels it Back After 2 Weeks