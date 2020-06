പാലക്കാട്/തൃശൂർ ∙ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു പരുക്കേറ്റു ചികിത്സയിലായിരുന്ന വ്യാപാരി മരിച്ചു. പത്തൊൻപതാം മൈൽ കറുപ്പം വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് (ഷാജി - 42) ആണ് തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8.45ന് ഒറ്റപ്പാലം ന്യൂ ബസാറിനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. അസീസ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറും എതിരെ വന്ന ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Trader Who was under treatment after accident died