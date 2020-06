മൊബൈൽ നിർമാണത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്; ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായത്തിന് 50,000 കോടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് മൂന്നു പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ്. 50000 കോടി രൂപയുടേതാണ് ഈ പദ്ധതികൾ. പ്രൊഡക്‌ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം ആണ് ഒന്നാമത്തേത്. കംപോണന്റുകളുടെ നിർമാണം വികസിപ്പിക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി.

മൂന്നാമത്തെ പദ്ധതി ആധുനിക നിർമാണ ക്ലസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതാണ്. ലോകത്ത് മൊബൈൽ നിർമാണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഫാക്ടറികളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ 200 ഫാക്ടറികളുണ്ട്. 2014–ൽ 1,90,366 കോടി രൂപയുടെ ഉൽപാദനം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 4,58,000 കോടി രൂപയുടെ ഉൽപാദനമായി.– മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

