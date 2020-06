മികച്ച വേനൽമഴ; കാലവർഷത്തിലും പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം

കോട്ടയം ∙ കാലവർഷത്തിന് മുൻപുള്ള മൂന്നു മാസം മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ പെയ്യുന്ന മഴ കേരളത്തിന് വളരെ നിർണായകമാണ്. കടുത്ത വേനലിനും വരൾച്ചയ്ക്കും തടയിടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കാണ് വേനൽ മഴക്കുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത വരൾച്ച അനുഭവപ്പെട്ട 1983ൽ ലഭിച്ചത് 10.02 സെമീ മഴ മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ച ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേനൽമഴയായിരുന്നു ഇത്.

ഈ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ചയും ആ വർഷമാണ് ഉണ്ടായെതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ 2004 ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേനൽമഴ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചത്. 81.90 സെമീ. സംസ്ഥാനത്ത് വരൾച്ച തടയിടുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വേനൽമഴക്കുള്ളതെന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്.

2020ൽ ഭേദപ്പെട്ട വേനൽമഴ

കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ വേനൽമഴയുടെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഭേദപ്പെട്ട മഴ ലഭിച്ചു. പത്ത് വർഷത്തെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്തത്. ആകെ 38.6 സെ.മീ മഴ കിട്ടി.

2018 ൽ ലഭിച്ച 52.2 സെമീ മഴയാണ് ഈ ദശകത്തിലെ റെക്കോർഡ്. 36.15 സെമീ ആണ് ഇക്കാലത്ത് സംസ്ഥാന ലഭിക്കേണ്ട ശരാശരി മഴ. 2011 മുതലുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ പകുതി തവണയും ശരാശരിയിൽ താഴെ മാത്രം മഴയാണ് സംസ്ഥാനത്തിനു ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഏറ്റവും കുറവും പെയ്തത് 19.7 സെമീ മാത്രം.

പത്തനംതിട്ട വേനൽമഴയിൽ മുന്നിൽ

സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ വ്യത്യസ്ഥ തോതിലാണ് പെയ്തിറങ്ങുന്നത്. പൊതുവേ തെക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ വേനൽമഴ ലഭിക്കുന്നത്. എറണാകുളം മുതൽ തെക്കോട്ടുള്ള ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളാണ് മുന്നില്‍.

കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി മഴയുടെ അളവിൽ മറ്റു ജില്ലകളെ പിന്നിലാക്കിയാണ് പത്തനംതിട്ടയുടെ മുന്നേറ്റം. കാലവർഷം പിശുക്കു കാട്ടുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിന് സമൃദ്ധമായ വേനൽമഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷം പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കു ലഭിച്ച 85.6 സെമീ മഴ കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വേനൽമഴയാണ്.

