‘ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് കൂടുതൽ സേന; ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊളിക്കാൻ ചൈന’

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യയുമായുള്ള യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ചൈന കൂടുതൽ സേനയെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ. ലഡാക്കിലും വടക്കൻ സിക്കിമ്മിലും യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായി ഇന്ത്യയും ചൈനയും സൈനിക വിന്യാസം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ചൈനീസ് സേന ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി നൽകാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. അമേരിക്കൻ എന്റർപ്രൈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ (എഇഐ) ‘വാട്ട് ദ് ഹെൽ ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ’ എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിൽ മാർക് തെയ്സ്സെനോടും ഡാനിയേല പ്ലെറ്റ്കയോടും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പോംപെയോ.

മേഖലയിലെ സംഘർഷ സാധ്യത കൈവിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ‌യുടെ സൂചനയാണിതെന്നും മുഖാമുഖം വന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലപാടുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും കടുകിടപോലും അയയാൻ തയാറായിട്ടില്ലെന്നതുമാണ് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും പോംപെയോ പറയുന്നു. വുഹാനിലാരംഭിച്ച കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽനിന്ന് ഒളിക്കാനും വൈകിപ്പിക്കാനുമാണ് ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ശ്രമം. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നശിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളും അവരെടുക്കുന്നു.

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഈ രണ്ടു സംഭവങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇവ ചൈനീസ് ജനങ്ങളുടെ മേൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിനെതിരെ പോരാടാൻ യുഎസിന് ഉത്തരവാദിത്തവും ശേഷിയുമുണ്ട്. ചൈനയിൽനിന്ന് ഇന്നുയർന്നതുപോലുള്ള ഏതു ഭീഷണിയെയും ചെറുക്കാനാവുന്ന തരത്തിലാണ് യുഎസിന്റെ വിദേശനയം. ഇന്ത്യ അതിർത്തിയിലുള്ള ചൈനയുടെ പ്രവർത്തികളോ ഹോങ്കോങ്ങോ ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിന്റെ വിഷയമോ എന്തുമാകട്ടെ ഇതു ചൈനയുടെ സ്വഭാവമാണ്. കേവലം ആറു മാസത്തെ കാര്യമല്ലത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ചൈന അവരുടെ സൈനിക ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയാണ്.

കൂടുതൽ പ്രകോപനപരമായ നടപടികളാണ് എടുക്കുന്നത്. ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലോകമെങ്ങും തുറമുഖങ്ങളും മറ്റും ചൈന നിർമിക്കുന്നു. ഇതുവഴി സൈന്യത്തെ ഏതുഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും അവർക്കാകും. ചൈനയ്ക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുത്താൽ ആ വിപണി നഷ്ടമാകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി യുഎസ് കരുതുകയായിരുന്നുവെന്നും പോംപെയോ അവകാശപ്പെട്ടു. 1.5 ബില്യൻ ജനസംഖ്യയുള്ള ചൈനയുടെ വിപണിയെ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കു സമാനമായ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് യുഎസ് കണ്ടത്– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: "Increasing China Forces Moved Up To North Of India On LAC": Mike Pompeo