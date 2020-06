ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് പഞ്ചാബിലെ അമൃത്‌സറിലേക്ക് ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് എക്‌സ്പ്രസ് വേ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി. പുതിയ പാത അമൃത്‌സറില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം എട്ടുമണിക്കൂറില്‍ നിന്ന് നാലായി കുറയ്ക്കും. 25,000 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പാതയ്ക്കായി ചെലവിടുന്നത്.

നകോദറില്‍ നിന്ന് സുല്‍ത്താന്‍പുര്‍ ലോധി, ഗോയിന്ദ്വാള്‍ സാഹിബ്, ഖാദൂര്‍ സാഹിബ് വഴിയാണ് പുതിയ പാത. അമൃത്‌സര്‍-ഗുരുദാസ്പുര്‍ റോഡ് സിഗ്നൽ രഹിതമാക്കുമെന്നും നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. നിര്‍ദിഷ്ട എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കണമെന്ന് നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ഭാരത്‌മാല പദ്ധതിയുടെ കീഴിലാണ് ഡല്‍ഹി-അമൃത്‌സര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് വേയുടെ പ്രവർത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നത്.

English summary: Amritsar to Delhi in four hours by road, Nitin Gadkari approves Greenfield expressway plan