മുംബൈ∙ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ലോക്ഡൗണിനു പിന്നാലെ സാമ്പത്തികമായി കരകയറാൻ രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു. ആഗോള ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ എലാറ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ പഠനത്തിലാണ് കേരളം, പ‍ഞ്ചാബ്, തമിഴ്നാട്, ഹരിയാന, കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനജീവിതം പതിയെപ്പതിയെ സാധാരണനിലയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഊർജ ഉപയോഗം, ഗതാഗതം, മൊത്തവ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന കാർഷിക വിളകൾ തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തിയും ഗൂഗിളിന്റെ മൊബിലിറ്റി ഡേറ്റ വിലയിരുത്തിയുമാണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയെന്ന് എലാറ സെക്യൂരിറ്റീസിലെ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആയ ഗരിമ കപൂർ കുറിച്ചു.

ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപിയിൽ 27% സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരജ്ജീവിപ്പിച്ച് പതിയെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ്–19 മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികളെടുത്തെങ്കിലും കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകാതെ വ്യവസായ സംസ്ഥാനങ്ങളായ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ താഴെപ്പോയി.

ജൂൺ 8 മുതൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി ലോക്ഡൗൺ പിന്‍വലിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വൈറസ് നിയന്ത്രണവിധേയമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തുറക്കും. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഉത്തേജനമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകാനാകുക സാധാരണ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയെന്നതാണെന്ന് ഗരിമ കപൂർ പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുരോഗതി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒറ്റപ്പെട്ടതോതിലാണ്.

ഊർജ ആവശ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുരോഗതി കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബും ഹരിയാനയുമാണ്. കൃഷിയിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആവശ്യമാണിതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഡൽഹിയിലും ഊർജ ആവശ്യം വർധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ചലനക്ഷമതയും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘പുതിയ ജീവിതരീതി’യോട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ആളുകളുടെ ഉപഭോഗ രീതിയും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ സേർച്ച് ട്രെൻഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ബാർബർഷോപ്പ് സേവനങ്ങൾ, എസി, വിമാന യാത്ര, ബൈക്ക്, വാക്വം ക്ലീനറുകൾ, വാഷിങ് മെഷീനുകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ലോക്ഡൗൺ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുപിന്നാലെ ആദ്യം ആളുകൾ വാങ്ങാനോടിയത് – മരുന്നുകളും വീട്ടിലേക്കുള്ള പലചരക്കുകളും ലിക്വിഡ് സോപ്പുകളുമാണ്. എന്നാൽ ഇയർഫോണുകൾ, ഹെയർ ഓയിൽ, ലാപ്ടോപ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, ജ്വല്ലറി, മോപ്പുകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, മൈക്രോവേവ് ഒവനുകൾ തുടങ്ങിയവയും ആളുകൾ തിരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഈ വക സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ കൂടുതലായി വാങ്ങാൻ സാധ്യയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെന്നും ഗരിമ കപൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Five states are leading Indian economy to recovery from lockdown