ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡിന്റെ മരണം കഴുത്ത് ഞെരിച്ചതിനെ തുടർന്ന്; നരഹത്യ

മിനിയപ്പലിസ്∙ അമേരിക്കയിൽ ഉടനീളം അശാന്തി സൃഷ്ടിച്ച ആഫ്രിക്കൻ-അമേരിക്കൻ വംശജനായ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡിന്റെ (46) മരണം കഴുത്ത് ഞെരുക്കിയമര്‍ത്തിയതിനെ തുടർന്നെന്ന് ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്.

ജോർജ് മരിച്ചത് കാർഡിയോപൾമോണറി അറസ്റ്റിനെ (പെട്ടെന്ന് ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ) തുടർന്നാണ്. പൊലീസ് കഴുത്ത് ഞെരുക്കിയമർത്തിയത് സങ്കീർണ്ണമാക്കി. മരണരീതി നരഹത്യയാണെന്ന് മിനിയപ്പലിസിലെ ഹെന്നെപിൻ കൗണ്ടി മെഡിക്കൽ എക്സാമിനർ പറഞ്ഞു.

English Summary: George Floyd Died Of "Neck Compression", It Was "Homicide": Autopsy