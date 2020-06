വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ വ്യാപിപ്പിക്കും; കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കു സർവീസ്

കൊച്ചി ∙ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ഇതുവരെയും വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കു സർവീസിനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ, ഒറ്റപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. ഈ മാസം അഞ്ചുമുതൽ ഈജിപ്ത് തലസ്ഥാനമായ കയ്‌റോ, ഫിലിപ്പീൻസിലെ സെബു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്കു സർവീസ് നടത്താനാണു തീരുമാനം.

ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ പുതിയ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കു വിമാനങ്ങളെത്തും. കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ജിബൂത്തിയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ജൂൺ 5ന് രാത്രി 7.45ന് കൊച്ചിയിലെത്തും. വിയറ്റ്‌നാമിൽ നിന്ന് ജൂൺ ഏഴിനും കയ്‌റോയിൽ നിന്ന് 16നും യുക്രൈനിലെ കീവിൽ നിന്ന് 19നും ലണ്ടനിൽ നിന്ന് 22നും സെബുവിൽ നിന്ന് 23നും എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെത്തും. മാൾട്ടയിൽ നിന്ന് എയർ മാൾട്ട ജൂൺ ഒമ്പതിനും ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് എയർവെയ്‌സ് 10നും കൊച്ചിയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തും.



മേയ് ഏഴിന് വന്ദേ ഭാരത് മിഷന് തുടക്കമായതിനു ശേഷം നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ പതിനായിരത്തിലേറെ പ്രവാസികൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിമാനം എത്തിയത് കൊച്ചിയിലാണ്. മേയ് 31 വരെ ഗൾഫ്, യുഎസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 8554 പ്രവാസികളെത്തി. എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്, എയർ ഇന്ത്യ എന്നീ എയർലൈനുകൾ മാത്രം 48 സർവീസുകൾ നടത്തി.



ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെക്കൂടാതെ സാൻഫ്രാൻസിസ്‌കോ, കീവ്, അർമേനിയയിലെ യെരെവൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡൽഹി/ മുബൈ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയും എയർ ഇന്ത്യ സർവീസുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡ്, ബ്രിട്ടൻ, മാലി, ഒമാൻ, ഖത്തർ, ബഹ്റിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ പൗരൻമാരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുകയും െചയ്തിരുന്നു. ആയിരത്തോളം പേർ ഇപ്രകാരം കൊച്ചിയിലൂടെ മടങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് കണക്ക്. നൈജീരിയിൽ നിന്ന് 312 പേരുമായി എയർപീസ് വിമാനം കൊച്ചിയിലെത്തി. ഇതിൽ 197 മലയാളികളാണുണ്ടായിരുന്നത്. മാർച്ച് മുതൽ സിയാൽ കാർഗോ വിഭാഗവും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.



ഇതുവരെ 205 രാജ്യാന്തര കാർഗോ വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെത്തി. 4644 മെട്രിക് ടൺ കാർഗോ കയറ്റുമതിയും 223.4 മെട്രിക് ടൺ കാർഗോ ഇറക്കുമതിയും ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച 540 പേർ കൊച്ചിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദുബായ്, കുവൈത്ത്, ദോഹ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് ആണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ബുധനാഴ്ച ബഹ്റിൻ, അബുദാബി, ദമാം, ദുബായ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളെത്തും. ഇന്നലെ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ 1308 ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാരാണെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച 26 ആഭ്യന്തര സർവീസുകളുണ്ട്.



English Summary: India To Expand Vande Bharat Mission To Bring Back More Stranded Indians