ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് 2.82%; ലോകത്തെ ഏറ്റവും കുറവെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 95,527 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം ഭേദപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ. 48.07 ശതമാനമാണ് രോഗം മാറുന്നവരുടെ നിരക്ക്. കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ സഞ്ചാരക്രമം പരിശോധിക്കണമെന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലിക കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകള്‍ നിർമിക്കണമെന്ന് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കണമെന്നും ലവ് അഗർവാൾ പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണനിരക്ക് 2.82 ശതമാനമാണ്. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോവിഡ് മരണ നിരക്കുകളിലൊന്നാണ് അതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മാത്രം നോക്കി ഇന്ത്യ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണെന്നു പറയുന്ന താരതമ്യം തെറ്റാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയും പരിഗണിക്കണം. ഇന്ത്യയ്ക്കു സമാനമായ ജനസംഖ്യയുള്ള 14 രാജ്യങ്ങളിൽ 22.5 മടങ്ങ് അധികം കേസുകളും 55.2 മടങ്ങ് അധികം മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് മുക്തരാകുന്നവരുടെ നിരക്ക് ഏറിവരികയാണ്. രോഗം മാറുന്നവരുടെ എണ്ണം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുകയാണ്. ആകെ 95,527 പേർക്കു രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രോഗം മാറി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 3,708 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. ഏപ്രിൽ 15ന് 11.42 ശതമാനം എന്ന നിലയിൽനിന്നാണ് ഇപ്പോൾ 48.07 ശതമാനമായി രോഗം മാറുന്നവരുടെ ശതമാനം വർധിച്ചത്.

മേയ് 18ന് ഇത് 38.29 ശതമാനമായിരുന്നു. മേയ് മൂന്നിന് 26.59 ഉം. രോഗബാധിതരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതും ക്ലിനിക്കൽ മാനേജ്മെന്റും കാരണമാണ് മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും ലവ് അഗർവാൾ പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 8,171 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 204 പേർ മരണപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ 1,98,706 പേർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 97,581 പേർ ചികിൽസയിലുണ്ട്. 95,527 പേർ രോഗമുക്തരായപ്പോൾ 5,598 പേർ മരിച്ചതായാണു കണക്ക്.

English Summary: India's fatality rate due to covid 19 at 2.82 per cent: centre