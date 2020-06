‘ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പരമാവധിയിൽ; വിമാന സർവീസ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് കേരളം പറഞ്ഞു’

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ അതിന്റെ പരമാവധിയിലാണെന്നും കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ യാത്രക്കാരെ പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് സാധിക്കില്ലെന്നും കേരളം അറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനങ്ങള്‍ക്കടക്കം നിയന്ത്രണം വേണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്നും വി.മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുമായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുകയാണ്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അവരുടെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ കേരളത്തിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തും. ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താനാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ താല്‍പര്യം. പരമാവധി ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുക്കണം എന്ന് പറയാന്‍ മാത്രമേ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് സാധിക്കൂ. മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രവാസികള്‍ വരുന്നത് കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാര്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

വന്ദേ ഭാരത് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സര്‍ക്കാരുമായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുകയാണ്. കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ കേരളത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗള്‍ഫില്‍ ഇതിനകം തന്നെ 160ലധികം മലയാളികള്‍ മരണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. അവരെ എത്രയും വേഗം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയെന്നത് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിന് ആവശ്യമായ ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനങ്ങളും പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയെന്നത് അടിയന്തരമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ പുതിയ നിബന്ധനകള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ചില നിബന്ധനകള്‍ കൂടി പാലിച്ച് മാത്രമേ ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനങ്ങള്‍ ഇറങ്ങാന്‍ അനുമതി നല്‍കാവൂ എന്നാണ് സംസ്ഥാനം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അയച്ച കത്തില്‍ പറയുന്നതെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

