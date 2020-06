വിവാഹമോചനത്തിലൂടെ കോടീശ്വരിയായി 49 വയസുകാരി; കിട്ടിയത് 24,179 കോടി

ബെയ്ജിങ്∙ ഒറ്റ വിവാഹമോചനം കാരണം കോടീശ്വരിയായിരിക്കുകയാണ് കനേഡിയൻ പൗരത്വമുള്ള യുവാൻ ലിപിങ്. വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ 161.3 മില്യൻ ഓഹരികൾ ചൈനീസ് വ്യവസായിയായ ഡു വെയ്മിനിൽനിന്നാണ് യുവാന് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ വിവാഹ മോചന കേസുമായി ഇത്.

ഡു വെയ്മിൻ

ഷെൻസെൻ കങ്റ്റായ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന വാക്സിൻ നിർമാണ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനാണ് ഡു വെയ്മിൻ. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ 3.2 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ (24179 കോടി രൂപ) സ്വത്താണു വിവാഹ മോചനത്തിലൂടെ യുവാൻ ലിപിങ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിലേക്കും ലിപിങ് എത്തി.



കരാർ പ്രകാരം 49 വയസ്സുകാരിയായ യുവാൻ ഓഹരികളിൻമേലുള്ള വോട്ടിങ് അവകാശം മുന്‍ ഭര്‍ത്താവിനു തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിവരം. 2011 മേയ് മുതല്‍ 2018 ഓഗസ്റ്റ് വരെ കങ്റ്റായ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു യുവാൻ. നിലവിൽ ബെയ്ജിങ് മിൻഹായ് ബയോടെക്നോളജി കോ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വൈസ് ജനറൽ മാനേജരാണ്. ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തില്‍ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കങ്റ്റായുടെ ഓഹരികളുടെ മൂല്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരട്ടിയായിരുന്നു. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി വരെ ഈ മേധാവിത്വം തുടരുകയും ചെയ്തു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അടുത്തിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹമോചന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ഓഹരി മൂല്യവും ഇടിഞ്ഞു.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

ഹോങ്കോങ്ങിൽ കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 12.9 ബില്യൻ ഡോളറാണ്. വിവാഹ മോചന കരാര്‍ പ്രകാരം ഓഹരികൾ വിട്ടുനൽകിയതോടെ ഡു വെയ്മിനിന്റെ സ്വത്തിന്റെ മൂല്യം 6.5 ബില്യൻ ഡോളറിൽനിന്ന് 3.1 ബില്യനായി കുറഞ്ഞു. 56 വയസ്സുകാരനായ ഡു വെയ്മിൻ ചൈനയിലെ ജിയാൻസി പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു കര്‍ഷക കുടുംബത്തിലാണു ‍ജനിച്ചത്. കോളജ് പഠനത്തിനു ശേഷം 1987 വരെ ഒരു ക്ലിനിക്കിലായിരുന്നു ജോലി. 1995ൽ ഒരു ബയോടെക് കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് മാനേജരായി. 2004 ൽ ‍ഡു സ്ഥാപിച്ച മിൻഹായ് എന്ന കമ്പനി 2009ൽ കങ്റ്റായെ ഏറ്റെടുത്തു. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനായി ഡു വെയ്മിൻ.



അതിസമ്പന്നരായ വ്യവസായികൾ ഏറെയുള്ള ചൈനയിൽ വിവാഹ മോചനത്തിനായി കോടികൾ ചെലവാക്കുന്നത് ആദ്യ സംഭവമല്ല. 2012ൽ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നയായിരുന്ന വു യാജുൻ 2.3 ബില്യന്‍ ഡോളറിന്റെ സ്വത്തുക്കളാണ് മുൻ ഭർത്താവ് കായ് കുയിന് നൽകിയത്. 2016ൽ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ കോടീശ്വരനായ സോ യാഹുയ് സ്വന്തം ഓണ്‍ലൈൻ ഗെയ്മിങ് കമ്പനിയിലെ 1.1 ബില്യൻ മൂല്യമുള്ള ഓഹരികൾ മുൻ ഭാര്യയായ ലി ക്യോങ്ങിന് കോടതി ഉടമ്പടി പ്രകാരം നല്‍കി.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ വിവാഹമോചനം ആമസോൺ. ഡോട്ട് കോം സ്ഥാപകനായ ജെഫ് ബെസോസും മക്കൻസി ബെസോസും തമ്മിലുള്ളതാണ്. ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 4 ശതമാനമാണ് മക്കന്‍സിക്കു നല്‍കിയത്. നിലവിൽ 48 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ (3.62 ലക്ഷം കോടി) സമ്പത്തുള്ള ഇവർ ലോകത്തെ നാലാമത്തെ സമ്പന്നയായ വനിതയാണ്.



