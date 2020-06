മൂന്നിടത്ത് ബിജെപിക്ക് പുതിയ അധ്യക്ഷന്മാർ; ഡൽഹിയിൽ മനോജ് തിവാരിക്കും സ്ഥാനചലനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപി ഛത്തീസ്ഗഡ്, മണിപ്പുർ, ഡൽഹി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പുതിയ അധ്യക്ഷന്മാരെ നിയമിച്ചതായി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡ അറിയിച്ചു. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വിഷ്ണുദേവ് സായ്, ഡൽഹിയിൽ നോർത്ത് ഡൽഹി മുൻമേയർ ആദേശ് കുമാർ ഗുപ്ത, മണിപ്പുരിൽ പ്രഫ.എസ്. ടികേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവരാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റുമാർ.

ഡൽഹിയിൽ ലോക്സഭ എംപിയും നടനുമായി മനോജ് തിവാരിക്കു പകരമാണ് ആദേശ് കുമാർ ഗുപ്ത ബിജെപി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. 2016ൽ ചുമതലയേറ്റ മനോജ് തിവാരിക്കു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തെ തുടർന്നാണ് സ്ഥാനംതെറിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിനു പിന്നാലെ മനോജ് തിവാരി രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

English Summary: New State Presidents for BJP in Delhi, Chhattisgarh and Manipur