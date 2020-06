ക്രിയാത്മകമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കൂ; ട്രംപിനോട് പൊലീസ് മേധാവി

ഹൂസ്റ്റൺ∙ ക്രിയാത്മകമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്ന് ട്രംപിനോട് ഹൂസ്റ്റൺ പൊലീസ് േമധാവി ആർട് അസിവീഡോ. സിഎൻഎൻ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് പൊലീസ് മേധാവി രൂക്ഷഭാഷയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത്.



കറുത്തവർഗക്കാരനായ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപക സംഘർഷം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിനെതിരെ പൊലീസ് മേധാവി രംഗത്തെത്തിയത്. കൊലപാതകത്തെത്തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച സംഘർഷം അടിച്ചമർത്തണമെന്ന് ട്രംപ് ഗവർണർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

‘ജനങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ്. ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതല്ല കാര്യം. പൊലീസുകാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹോളിവുഡ് അല്ല. യഥാർഥ ജീവിതമാണ്. നിരവധി ജീവനുകൾ അപകടത്തിലാണ്. പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവർക്ക് അവരുടെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് സമാധാനപരമായിരിക്കണം. പലയിടത്തും കല്ലേറ് നടത്തുകയും വസ്തുവകകൾ നശിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ പൊലീസ് പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ ആയിരിക്കണം. നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം. സ്നേഹത്തിലൂടെ മാത്രമെ വെറുപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English summary: Police chief to Trump: Please, keep your mouth shut