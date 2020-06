‘കൊറോണയ്ക്കു മുൻപേ പൊലീസ് കൊല്ലും’; ബ്രിട്ടനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യുവതികൾ

ലണ്ടൻ ∙ യുഎസിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും തുടരുന്നതിനിടെ, വംശീയ വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടനെന്ന ആരോപണവുമായി രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ. ഇവിടുത്തെ പൊലീസ് മൃഗീയത കൊറോണ വൈറസിനും മുൻപ് കറുത്ത വർഗക്കാരനെ കൊല്ലുന്നതാണെന്ന് സമൂഹമാധ്യത്തിലിട്ട പോസ്റ്റിൽ ഐമയും താഷും പറഞ്ഞു. ലണ്ടനിലെ യുഎസ് എംബസിക്കു മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകിയ പെൺകുട്ടികളാണിവർ.

i’m supa happy today but i still have some stuff to say #LDNBLM pic.twitter.com/PfCfXzt2Jj — aima #LDNBLM (@asapaimaaa) June 1, 2020

ഞായറാഴ്ച ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ ഐമ പറയുന്നതിങ്ങനെ: കൊറോണ നമ്മളെ കൊല്ലുമെന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയുന്നത്. എന്നാൽ പൊലീസിന്റെ മൃഗീയതയാകും നമ്മളെ ആദ്യം കൊലപ്പെടുത്തുക. ദിവസേനയെന്ന നിലയിൽ എന്റെ ജീവനെ അപകടപ്പെടുത്തുകയാണ്. പൊലീസ് കൊല്ലുന്നതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും കൊറോണ എന്നെ കൊല്ലില്ല. യുകെയിൽ നേരിടുന്ന വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവർ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.

കറുത്ത വർഗക്കാരനെ പൊലീസ് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ യുഎസിലെ 140 നഗരങ്ങളിൽ വൻ പ്രതിഷേധവും സംഘർഷങ്ങളുമാണ്. 40 നഗരങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാസേനയെ വിന്യസിച്ചു. ന്യൂയോർക്ക് അടക്കം പല നഗരങ്ങളിലും തീവയ്പും മോഷണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിനിയപ്പലിസിൽ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നേരെ ട്രക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമമുണ്ടായി.

മിനിയപ്പലിസിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡിനെ പൊലീസുകാർ തെരുവിൽ വധിച്ചതിനെത്തുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധം നിരവധി നഗരങ്ങളിലേക്കു പടർന്നു. വാഷിങ്ടന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിഷേധച്ചൂടേറി. യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമാർ പ്രാർഥനയ്ക്കെത്താറുള്ള പള്ളിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾക്കു തീയിട്ടു. ഫ്ലോയ്ഡിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും റാലികൾ നടന്നു. ട്വിറ്ററും ഫെയ്സ്ബുക്കും ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകൾ കറുപ്പു നിറത്തിലാക്കി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു.

