പെൺകുട്ടിയുമായി അടുപ്പം; യുപിയിൽ യുവാവിനെ മരത്തിൽ കെട്ടി തീകൊളുത്തി കൊന്നു

പ്രതാപ്ഗഡ് ∙ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ യുവാവിനെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു ജീവനോടെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രതാപ്ഗഡിൽ അംബിക പട്ടേൽ പ്രസാദ് ആണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള അടുപ്പമാണ് കൊലയ്ക്കു കാരണമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. യുവാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അർധരാത്രി ഒരു കൂട്ടമാളുകൾ ഇരച്ചുകയറി ഇയാളെ പിടിച്ചിറക്കി മരത്തിൽ കെട്ടിയിടുകയും ജീവനോടെ തീകൊളുത്തുകയും ചെയ്തു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസുകാർക്കെതിരെയും അക്രമമുണ്ടായി. വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി.

പ്രസാദും സമീപവാസിയായ യുവതിയും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. യുവതിയുടെ കുടുംബം ഇതിനെതിരായിരുന്നു. യുവതിക്ക് മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിൽ കോൺസ്റ്റബിളായി ജോലി ലഭിച്ചു. കാൺപുരിലായിരുന്നു പോസ്റ്റിങ്. കുറച്ചാഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് ഇരുവരുടെയും ഫോട്ടോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചു. യുവതിയും കുടുംബവും പ്രസാദാണ് ഫോട്ടോ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് നൽകി. ജയിലിലായ പ്രസാദ് മേയ് ഒന്നിനാണ് പരോളിലിറങ്ങിയത്. സംഭവത്തിൽ യുവതിയുടെ പിതാവടക്കം രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിലായെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

