അണ്വായുധ ആക്രമണവും നേരിടും; വൈറ്റ് ഹൗസിനു കീഴിൽ ട്രംപ് ഒളിച്ച നിഗൂഢ ബങ്കർ

വാഷിങ്ടൻ ∙ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അന്നത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക്‌ലിൻ റൂസ്‌വെൽറ്റിനുവേണ്ടി പണിതു, 9/11 ആക്രമണസമയത്ത് ബുഷ് ഭരണകൂടം ഉപയോഗിച്ചു. ഇപ്പോൾ കറുത്തവർഗക്കാരനെ പൊലീസുകാരൻ കൊന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുള്ള സമരത്തെപ്പേടിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ഉപയോഗിച്ചു – വൈറ്റ് ഹൗസ് കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിലെ നോർത്ത് ലോണിനു കീഴിലുള്ള നിഗൂഢമായ ബങ്കർ വീണ്ടും വാർത്തകളുടെ തലക്കെട്ടാവുന്നു! ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലൂടെയും മറ്റുമാണ് ഈ ബങ്കറിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഉദ്വേഗജനകമായ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഔദ്യോഗികമായി ആരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ബങ്കറിലിരുന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന് ഭരണം നടത്താൻ വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ബങ്കറിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേര് തന്നെ പ്രസിഡന്‍ഷ്യൽ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് സെന്റർ (പിഇഒസി) എന്നാണ്.

ആദ്യം നിർമിച്ചത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത്

അന്നത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക്‌ലിൻ റൂസ്‌വെൽറ്റ് ആണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഇങ്ങനൊരു ബങ്കർ പണിതത്. എന്നാൽ പിന്നീടുവന്ന പ്രസി‍ഡന്റ് ഹാരി ട്രൂമാന്റെ ഭരണകൂടം 1948 – 52 നും ഇടയിൽ ബങ്കർ പുനർനിർമാണം നടത്തി. വൈറ്റ് ഹൗസ് കെട്ടിട സമുച്ചയം പൂർണമായി പൊളിച്ചുപണിത കാലഘട്ടമായിരുന്നു ട്രൂമാന്റേത്. 2001 വരെ പിന്നീടുള്ള പല ഭരണകൂടങ്ങളും അങ്ങനെ കാര്യമായി ബങ്കർ ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11ലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് അന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോർജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷിന്റെ കുടുംബവും പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടക്കം ഈ ബങ്കറിലേക്കു നീങ്ങിയിരുന്നു.

ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയം ബുഷ് വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡിക് ചെനിയും ബുഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രഥമ വനിത ലോറ ബുഷും മറ്റു സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ബങ്കറിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ 2015 ൽ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഒരു വലിയ കോൺഫറൻസ് മേശയ്ക്കു ചുറ്റും നിരവധി ടിവി സ്ക്രീനുകൾ ഉള്ള ചിത്രമായിരുന്നു അന്ന് പുറത്തുവന്നത്. ഭൂമിക്കടിയിലെ ഈ നിഗൂഢനിലവറയിൽ നീളമുള്ള ഇടനാഴിയും 600 ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് മുറി, ബ്രീഫിങ് ഏരിയ, കമാൻഡ് റൂം എന്നിവയും ചിത്രങ്ങളിലൂണ്ട്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷും ഭാര്യ ലോറ ബുഷും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ (2008 ഡിസംബർ 1ന് എടുത്ത ചിത്രം).

അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലെ കമാൻഡ് സെന്റർ

‘എന്നെ പെട്ടെന്നു ബങ്കറിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. രണ്ടു വലിയ സ്റ്റീൽ വാതിലുകളാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അകത്തുകയറി അത് അടച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. ഒരു എയർടൈറ്റ് സീൽ പോലെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്’ – ലോറ ബുഷ് 2010 ൽ തന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പായി എഴുതിയ ‘സ്പോക്കൺ ഫ്രം ദ് ഹാർട്ട്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.

താൻ ആദ്യമെത്തിയത് വൈറ്റ് ഹൗസിന് അടിയിലൂള്ള പണിതീരാത്ത ഇടനാഴിയിലാണെന്ന് അവർ ഓർമിക്കുന്നു. തുടർന്ന് പിഇഒസിയിൽ എത്തി. പഴയ തരത്തിലുള്ള ടൈലാണ് നിലത്തു വിരിച്ചിരുന്നത്. സീലിങ്ങിൽനിന്ന് പൈപ്പുകളും മറ്റു മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കമാൻഡ് സെന്റർ ആയി മാറുന്ന തരത്തിലാണ് പിഇഒസി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നത്. ടിവികളും ഫോണുകളും മറ്റ് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടു വലിയ മേശയിട്ട ചെറിയ ഒരു കോൺഫറൻസ് റൂമിലെത്തിയതായും അവർ പറഞ്ഞു.

അന്ന് ചെനിയും ലോറ ബുഷും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് കോണ്ടലീസ റൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന സംഘവും ബങ്കറിൽ കഴി‍ഞ്ഞതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫൊട്ടോഗ്രഫർമാരാണ് പകർത്തിയത്. ഈ മുറിയിൽത്തന്നെയാണ് ട്രംപിനെയും കുടുംബത്തെയും വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എത്തിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.

നോർത്ത് ലോണിൽനിന്നുള്ള വൈറ്റ് ഹൗസ് കാഴ്ച.

സൗകര്യങ്ങൾ പോരാ, പണിതത് 5 നില പൊക്കത്തിൽ

9/11 ന്റെ സമയത്താണ് പിഇഒസിയുടെ പോരായ്മ ബുഷ് ഭരണകൂടത്തിനു വ്യക്തമായത്. പ്രസിഡന്റിനെയും സഹായികളെയും ഒരുമിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ട് അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിലവിലെ നിർമാണം പോരെന്നു വ്യക്തമായതോടെ വിശാലമായ ബങ്കർ പണിയാൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് തയാറെടുത്തു. നിലവിൽ നോർത്ത് ലോണിനു കീഴിലുള്ള ബങ്കറിന് അഞ്ചുനില പൊക്കമുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.

ആണവ ആക്രമണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജൈവ, റേഡിയോളജിക്കൽ ആക്രമണമോ ഉണ്ടായാൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് ജീവനക്കാരെയും പ്രസിഡന്റിന്റെ ആളുകളെയും വെസ്റ്റ് വിർജീനിയയിലെയോ പെൻസിൽവാനിയയിലെയോ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലേക്കു മാറ്റാമെന്നതായിരുന്നു നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന ചിന്തയെന്ന് 2018 ൽ ‘ദ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസ്: ചേഞ്ചിങ് ദി റൂൾസ് ഓഫ് ദ് ഗെയിം’ എന്ന പുസ്തകമെഴുതിയ റൊണാൾഡ് കെസ്‌ലർ യുഎസ് മാധ്യമമായ ദ് വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റിനോടു പറ‍ഞ്ഞു. എന്നാൽ 9/11 ആക്രമണത്തിനുപിന്നാലെ ഇവർക്കു റോഡ്, വ്യോമ മാർഗം വാഷിങ്ടൻ വിട്ടു പുറത്തുപോകാനാകില്ലെന്നു വ്യക്തമായി. ഇതേത്തുടർന്നാണ് നോർത്ത് ലോണിനു കീഴിൽ ഒരു ബങ്കർ നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

വൈറ്റ് ഹൗസ്

പണിതത് രഹസ്യമായി, പൊതുജനത്തിൽനിന്നു മറച്ച്

വെസ്റ്റ് വിങ്ങിനു പുറത്ത് വലിയ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2010 ൽ ജനറൽ സർവീസസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി. നിലവിലെ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ സൗകര്യങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുവെന്നാണ് അന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തോട് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമുണ്ടായത്.

2010 സെപ്റ്റംബറിൽ പണി ആരംഭിച്ചു. വെസ്റ്റ് വിങ്ങിനു മുൻപിൽ വൻ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനുള്ള കുഴിയെടുത്തു. വൈറ്റ് ഹൗസിനെയും ഐസൻഹോവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസ് കെട്ടിടത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവന്യുവിനെ ചുറ്റിയാണ് ഈ കുഴി. പിന്നാലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാനാവാത്ത തരത്തിൽ കെട്ടിടത്തെ വലിയൊരു മതിൽ കൊണ്ടു മറച്ചു.

വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് പണി നടന്നത്. ഇങ്ങനൊരു പണിനടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുറത്തുപറയരുതെന്ന് സബ് കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. വൈറ്റ് ഹൗസ് ഗേറ്റിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നിർമാണ കമ്പനിയുടെ ട്രക്കുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു മറച്ചു.

അഞ്ചു നിലയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന് സ്വന്തമായി വായു, ഭക്ഷണ വിതരണ സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് കെസ്‌ലർ പറയുന്നു. ഭൂമിക്കടിയിൽ ആഴത്തിലായതിനാൽ ആണവ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽപ്പോലും റേഡിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഈ ബങ്കറിനുള്ളിൽ കടക്കില്ല. വളരെ കട്ടിയേറിയ കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തികളും മറ്റും കൊണ്ടാണ് ഇവ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ കമാൻഡ് സെന്റർ ആയി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനാൽ മാസങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കാൻ‍ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ബങ്കറിലുണ്ടാകും. വായു സപ്ലൈയും അങ്ങനെതന്നെയാണ്. 376 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിലധികമാണ് ബങ്കർ നിർമാണത്തിനു ചെലവഴിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

ഡോണൾഡ് ട്രംപ്.

അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ട്രംപിനെയും അടുത്ത വൃത്തങ്ങളെയും ബങ്കറിലെത്തിച്ചു കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. പ്രസിഡന്റിന് എന്നെങ്കിലും വൈറ്റ് ഹൗസ് വിട്ടു രക്ഷപെടേണ്ടിവന്നാൽ രണ്ടു വഴികളിലൂടെയാണ് ബങ്കറിൽനിന്നു പുറത്തെത്തേണ്ടത്. ഒന്ന് ട്രഷറി കെട്ടിടം വഴി ചെന്നെത്തുന്ന എച്ച് സ്ട്രീറ്റിലെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത പ്രവേശന വാതിൽ വഴിയും മറ്റൊന്ന് സൗത്ത് ലോണിലേക്കു പോകുന്ന തുരങ്കത്തിൽക്കൂടിയും. ഈ തുരങ്കത്തിലൂടെ ചെന്നാൽ മറീൻ വൺ എന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്താം.

English Summary: What we know about the White House’s secret bunkers and tunnels