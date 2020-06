കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നവരിൽ അധികവും 60ന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നവരിൽ 50 ശതമാനത്തോളം ആളുകളും പ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനത്തോളമുള്ള മുതിർന്നവരാണ് കോവിഡിന്റെ ഇര. 60ന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് മരിക്കുന്നവരിൽ അധികവും.

60 മുതൽ 74 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള 38 ശതമാനം പേരാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. 74 മുകളിൽ 12 ശതമാനം പേരും മരിച്ചുവെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. 5,598 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. 2,07,615 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 101,497 പേരാണ് ചികിൽസയിലുള്ളത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 8,909 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് മരണം നടന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. കൃത്യസമയത്ത് കേസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതും ചികിൽസ നടത്തുന്നതുമാണ് മരണസംഖ്യ കുറയാൻ കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

