പ്രളയം നേരിടാന്‍ പുഴകളിലെ മണ്ണെടുക്കാം; ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടി

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രളയം നേരിടാന്‍ പുഴകളിലെ മണ്ണെടുക്കാന്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് മന്ത്രിസഭാ അനുമതി. മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കാണെങ്കില്‍ പരിസ്ഥിതി സമിതിയുടെ അനുമതി വേണം. ഇതിനിടെ, പമ്പയില്‍നിന്ന് മണല്‍ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വനംവകുപ്പ് വിലക്കി. പ്രളയം തടയാനായി മണല്‍ നീക്കാം, പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോവരുതെന്നു വനംവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. ഇതോടെ മണല്‍ നീക്കം തല്‍ക്കാലത്തേക്കു നിര്‍ത്തിവച്ചു. അതേസമയം, പമ്പയിൽ നിന്ന് മണൽ വനത്തിനു പുറത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ. രാജുവും അറിയിച്ചു. ചെളിയും എക്കലും എടുക്കാൻ തടസമില്ല. വാരുന്ന മണൽ വനംവകുപ്പ് കാണിച്ച സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മണലെടുപ്പ് കരാറില്‍നിന്ന് ക്ലേ ആന്‍ഡ് സെറാമിക് പ്രോഡക്ട്സ് പിന്മാറി. മണല്‍ വില്‍ക്കാന്‍ അനുമതിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രയോജനമില്ലെന്നു ചെയര്‍മാന്‍ ടി.കെ.ഗോവിന്ദന്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഇടപാടില്‍ അഴിമതിയില്ലെന്നും ചെയർമാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിരമിക്കുന്നതിന്‍റെ തലേദിവസം മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിന്റെ പമ്പാ യാത്രയില്‍ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന‌ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണത്തെ വിമര്‍ശിച്ചു ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത രംഗത്തെത്തി. ടോം ജോസിനും ഡിജിപിക്കുമൊപ്പം പമ്പയില്‍ താനും പോയെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

പമ്പാ യാത്ര വിനോദയാത്ര ആയിരുന്നില്ല. പ്രളയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായാണു മണല്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പെടുത്ത തീരുമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടപ്പാക്കാത്തതിനാലാണു നേരിട്ടു പോയത്. കലക്ടറെയും എസ്പിയെയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. ടോം ജോസിന്റെ പേരില്‍ വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നതു ശരിയല്ല. മണല്‍ നീക്കല്‍ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും വിശ്വാസ് മേത്ത മനോരമ ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. വിരമിക്കുന്നതിന്‍റെ തലേദിവസം ഡിജിപിയും ടോം ജോസും നടത്തിയ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ യാത്രയ്ക്കുശേഷം ഉത്തരവിറക്കിയ പമ്പ ത്രിവേണിയിലെ മണല്‍ കൈമാറ്റത്തില്‍ വന്‍ അഴിമതിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണം.

മേയ് 29നാണ് ടോം ജോസ്, ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എന്നിവര്‍ പത്തനംതിട്ടയില്‍ പൊലീസ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര നടത്തിയത്. തിടുക്കപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഈ യാത്രയ്ക്കുശേഷമാണു പമ്പയില്‍ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണല്‍ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മെട്രിക് ടണ്‍ മണല്‍ സൗജന്യമായി കണ്ണൂര്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള ക്ലേ ആൻഡ് സെറാമിക്സ് എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിനു കൈമാറി. മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ മുന്‍ നിര്‍ത്തിയുള്ള കച്ചവടമാണിതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

