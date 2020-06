ലണ്ടന്‍ ∙ കോവിഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യനിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കു കൈമാറാന്‍ ചൈന വൈകിയെന്നും അതില്‍ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അതൃപ്തരായിരുന്നുവെന്നും തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. രോഗവ്യാപനം തടയാനാവുമായിരുന്ന നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍ രോഗികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ ആഴ്ചകള്‍ വൈകിയാണ് ചൈന ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്ക്കു നല്‍കിയതെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പേരില്‍ ജനുവരി മുഴുവന്‍ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ചൈനയെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും വൈറസിന്റെ ജനിതകഘടന പുറത്തുവിട്ടതില്‍ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും തിരശീലയ്ക്കു പിന്നില്‍ അതായിരുന്നില്ല അവസ്ഥയെന്നാണു പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ജനുവരി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ യോഗങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസാണ് (എപി) വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. യുകെ പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധയും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ കോവിഡ് ടെക്‌നിക്കല്‍ ലീഡുമായിരുന്ന മരിയ വാന്‍ കെര്‍ക്കോവിന്റെ ആശയവിനിമയമാണ് ആദ്യം എപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വളരെ കുറച്ചു വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അതുവച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടത്താനാവില്ലെന്നും മരിയ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ചൈനയിലെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ഡോ. ഗൗഡന്‍ ഗലിയയും സമാനമായ ആശങ്ക പങ്കുവച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ മാധ്യമമായ സിസിടിവിയില്‍ വരുന്നതിനു 15 മിനിറ്റ് മുന്‍പ് മാത്രമാണ് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നതെന്നു ഡോ. ഗൗഡന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജനുവരി ആദ്യം ചൈനയില്‍ വെറും നൂറില്‍ കുറവു രോഗികള്‍ മാത്രമുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ നടത്തിയ ആശയവിനിമയമാണിത്. എന്നാല്‍ മാസാവസാനം ആയതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 10,000 ആയി കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. ഇതോടെയാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ കോവിഡിനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

കൊറോണയെ ചെറുക്കാന്‍ അത്യാവശ്യമായിരുന്ന കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ സമയത്തു ലഭിക്കാത്തതില്‍ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. വൈറസിന്റെ ജനിതകഘടന ചൈന പുറത്തുവിട്ടതും ഒരാഴ്ചയോളം വൈകിയാണ്. വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നതിനു കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണമാണ് ചൈന ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഒരു വൈറോളജിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടതിനു ശേഷമാണ് ജീനോം മാപ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ ലാബ് പുറത്തുവിടാന്‍ തയാറായത്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ചൈനയെ അമിതമായി പിന്തുണച്ചുവെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പഴി കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണു പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവയ്ക്കാന്‍ ചൈനയെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സഹായിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിവര്‍ഷം യുഎസ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്ക്കു നല്‍കിയിരുന്ന 450 മില്യൻ ഡോളറിന്റെ ധനസഹായവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.

