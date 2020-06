ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ രാജ്യത്ത് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ വളര്‍ച്ചാതോത് കുറയുന്നുവെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. മേയ് തുടക്കത്തില്‍ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിദിന വളര്‍ച്ചാ തോത് 6.2 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇതു പിന്നീട് ഏഴു ശതമാനമായി. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ദേശീയ വളര്‍ച്ചാ തോത് 4.67 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.



രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗികളുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗവുമുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രണ്ടാഴ്ചയായി പുതിയ കേസുകള്‍ കുറയുന്നതാണ് രോഗത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചാ തോത് കുറയാന്‍ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മേയ് പകുതി വരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രോഗത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചാ തോത് രാജ്യത്താകെയുള്ളതിനേക്കാള്‍ ഒരു ശതമാനം കൂടുതലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടിന് ഇത് 4.05 ശതമാനത്തില്‍ ദേശീയ നിരക്കിനേക്കാള്‍ താഴെയെത്തി.

എന്നാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ദേശീയനിരക്കിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലയിലാണ് രോഗത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചാ തോത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ 7600 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഡല്‍ഹിയുടെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് 6.26 ശതമാനമാണ്. കൂടുതല്‍ രോഗികളുള്ള നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഗുജറാത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും രോഗത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് 2.50 ശതമാനവും 3.21 ശതമാനവും ആയി കുറഞ്ഞു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും മധ്യപ്രദേശിലും സമാനമായ കുറവുണ്ടായതായാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടുലക്ഷം കഴിഞ്ഞു. 8,500-ല്‍ അധികം കേസുകളാണ് 24 മണിക്കൂറില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതില്‍ 2,300-ല്‍ താഴെ മാത്രമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നുള്ളത്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 1,091 കേസുകളാണ് പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഡല്‍ഹി-1,298, ഗുജറാത്ത്-415, രാജസ്ഥാന്‍-273, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്-368, മധ്യപ്രദേശ്-137, ബംഗാള്‍-396, ബിഹാര്‍ -151, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്-230 എന്നിങ്ങനെയാണു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പുതിയ കേസുകള്‍.

ഒരാഴ്ച മുന്‍പ് ആകെ കേസുകളുടെ 40 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നായിരുന്നു. മാര്‍ച്ചിലും ഏപ്രിലിലും ഇത് 25-35 ശതമാനമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ വീണ്ടും ഈ നിലയിലേക്കു തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ എത്തിയെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജൂണ്‍ 1-ന് പുതിയ കേസുകളുടെ 30 ശതമാനവും ചൊവ്വാഴ്ച 26 ശതമാനവുമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നുള്ളത്. ഇതിനര്‍ഥം രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റിടങ്ങളില്‍ പുതിയ കേസുകള്‍ കൂടുതലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നതാണ്.

