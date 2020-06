24 മണിക്കൂറിനിടെ 8,909 പേർക്ക് കോവിഡ്, 217 മരണം; ആകെ രോഗികൾ 2,07,615

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 8,909 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. 217 പേർ രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. 2,07,615 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



1,01,497 പേർ നിലവിൽ ചികിൽസയിലുണ്ട്. 1,00,303 പേർക്ക് രോഗം മാറി. രാജ്യത്തെ ആകെ മരണ സംഖ്യ 5,815 ആയതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെയായി 41,03,233 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഐസിഎംആർ (ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർ‌ച്ച്) അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 1,37,158 സാംപിളുകളിലാണ് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യ സമൂഹവ്യാപന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന വിമർശനത്തെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ റിസർച് വീണ്ടും തള്ളി. രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം എത്രയെന്ന് അറിയുകയാണ് പ്രധാനം. അതിനായി പ്രത്യേക സർവേ നടത്തുകയാണെന്നും ഐസിഎംആർ ശാസ്ത്രജ്ഞ നിവേദിത ഗുപ്ത പ്രതികരിച്ചു. കോവിഡ് മരണം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിലവിലെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ കോവിഡിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പര്യാപ്തമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

English Summary: India reports 8,909 new covid cases & 217 deaths in the last 24 hours