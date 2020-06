ഒരു ‘വലിയ’ കാറ്റുപോലും വീശാത്ത മുംബൈ; ചരിത്രനേട്ടത്തെ ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞ് ‘നിസർഗ’

മുംബൈ∙ ‘നിസർഗ’ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊട്ടതോടെ മാറിമറിയുന്നത് മുംബൈയുടെ കാലാവസ്ഥാചരിത്രവും. ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന തീരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ മുംബൈ. നിരവധി ചുഴലികളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ കയറിയിറങ്ങി മായുമ്പോഴും അതെല്ലാം വെറുമൊരു മഴമാത്രമായി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികതലസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരത്ത് പെയ്തൊഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ഭുലേശ്വറിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മുംബാദേവിക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിലറിയുന്ന മഹാനഗരത്തിന്റെ തീരത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ സമീപകാലത്തൊന്നും മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റും ശ്രമിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല. എന്നാൽ മുംബൈയുടെ പുകൾപെറ്റ ആ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചാണ് പ്രകൃതി എന്നുകൂടി അർഥമുള്ള ‘നിസർഗ’ ആഞ്ഞടിച്ചത്.

ബോംബെ ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിനെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിച്ചത്. ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത് കടന്ന 1882ലെ ബോംബെ ചുഴലിക്കാറ്റായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ 1947 ലെ ചില പത്രങ്ങളിൽ വന്ന അറിവുകൾ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണിതെന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കാൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതു പോലും 1891 മുതലാണ്. അതിനു മുൻപ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമെന്തായാലും 1891 നു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് മുംബൈ തീരം തൊടുന്നതും.

ഇതുവരെ ഒരു കാറ്റും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പേരണിഞ്ഞ് മുംബൈ തീരത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കാറ്റുകളുടെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സൈക്ലോൺ ഇ–അറ്റ്ലസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജൂൺ മാസത്തിലാകട്ടെ ഇതുവരെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റും മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്തു പോലും എത്തിയിട്ടുമില്ല.

2017 ൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും അത് മുംബൈ എത്തുംമുൻപു തന്നെ ചെറുകാറ്റായി ദുർബലപ്പെട്ടു. മുംബൈയിൽ പലയിടത്തും അന്നു ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുമുമ്പ് 2009 ൽ ഫയാൻ ചുഴലിക്കാറ്റും നിസർഗയുടെ പാതയിൽ തന്നെ എത്തിയെങ്കിലും മുബൈ തീരം തൊട്ടില്ല. അന്നും മുംബൈ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ശക്തമായ മഴ മാത്രം.

ചുഴലികൾ ഇതുവരെ മുംബൈ കാണാതെ മടങ്ങിയതെന്ത്

മുംബൈയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. മേയ് മാസത്തിൽ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മിക്ക കൊടുങ്കാറ്റുകളും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് അറേബ്യൻ തീരത്തേക്കു മാറുകയാണ് പതിവ്. ജൂണിലാകട്ടെ വടക്കുദിക്കിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്കാണ് ഇത് ദിശതിരിയൽ. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവും ഇതിന് ചാലകമാകുന്നു. വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ വിപരീതഘടികാരദിശയിലാണ് ഇത് ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ അകറ്റുന്നത്.

മധ്യകിഴക്കൻ ദിശയിലോ തെക്കുകിഴക്കൻ ദിശയിലോ ആണ് സാധാരണ അറബിക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. സാധാരണനിലയിൽതന്നെ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കാകും അവയുടെ ഗതിപഥം. പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അറബിക്കടലിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര, കച്ച് മേഖലകളിലേക്കാവും അൽപമൊന്നു മാറിയാൽ പോലും ഇവ ആഞ്ഞടിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ അറബിക്കടലിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ സ്വാഭാവിക ഇടത്താവളമല്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ മുംബൈ.

ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ നയിക്കുന്ന ദിശാവായു(സ്റ്റിയറിങ് വിൻഡ്) ആണ് മറ്റൊരു കാരണം. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മധ്യ പാളിയിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനു മുകളിലായി വീശുന്ന കാറ്റുകളാണിവ. കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്കും മുകൾത്തട്ടായ ഈ ഭാഗത്തെ ഇത്തരം കാറ്റുകളാണ് ചുഴലികൾക്കു വഴികാട്ടുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ മുകൾപാളിയിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് ചലിക്കുന്നതിനാൽ ചുഴലി ഏതു ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്നുതിലും ഇവ നിർണായകമാകുന്നു.

ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ തീരത്തിനടുത്ത് സാധാരണ രൂപപ്പെടാറില്ലെന്നതും മുംബൈയ്ക്കു തുണയാണ്. സ്റ്റിയറിങ് വിൻഡ് അവയെ ഇന്ത്യൻ തീരത്തു നിന്നും അകറ്റുന്നതിനാലാണ് അറബിക്കടലിലെ മിക്ക ചുഴലിക്കാറ്റുകളും വടക്കുകിഴക്കുള്ള ഒമാൻ, യെമൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലെ സൊമാലിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്കും വഴിമാറിപ്പോകുന്നത്.

ഈ രണ്ടു കാരണത്തിനൊപ്പം മുംബൈയ്ക്ക് കവചമാകുന്ന മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക മർദ്ദമേഖലയാണിത്. ഇവിടെ കാറ്റ് വളരെ ശാന്തവും തണുത്തതുമാണ്. ചീറിയെത്തുന്ന കാറ്റിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാന്‍ ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഇതിനു സമീപമെത്തുന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ആ തണുപ്പിൽ കുളിരണിഞ്ഞൊടുങ്ങുന്നു. മുംബൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ കാലവർഷത്തിനു മുൻപുതന്നെ ഈ മർദ്ദമേഖല രൂപം കൊള്ളുന്നതായാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കരതൊടുന്നതും ഇവ തടയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തു കൂടി ഗുജറാത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. 1998 ലെ ഗുജറാത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റിനും 2019 ലെ ‘വായു’ ചുഴലിക്കാറ്റിനും പിന്നിൽ ഇതായിരുന്നു.

എന്നാൽ അറബിക്കടലിലെ കാറ്റിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ മാറിമറിയുന്ന കാഴ്ചയാണിപ്പോൾ. 1902 നു സമാനമായി അഞ്ച് ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് 2019 ൽ മാത്രം ഈ മേഖലയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറബിക്കടലിൽ താപനില ഉയരുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിന്റെയും ആഗോളതാപനത്തിന്റെയും മറ്റൊരു തെളിവായാണ് ‘നിസർഗ’ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതും.

മുംബൈയ്ക്ക് 600 കിലോമീറ്റർ അകലെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ വരെ ‘നിസർഗ’ കടന്നെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധരുടെ പ്രവചനം. ബുധനാഴ്ച മുംബൈയുടെ അലിബാഗ് തീരം തൊട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് കടൽക്ഷോഭവും പേമാരിയും അടക്കം കനത്ത നാശനഷ്ടമാണുണ്ടാക്കിയതും. പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരെയാണ് കാറ്റിനു മുന്നോടിയായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിപാർപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ അടിപതറുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനത്തിന് ഇരട്ടപ്രഹരമായാണ് നിസർഗയെത്തിയത്.

English Summary : Nisarga, an exception: Why Mumbai does not get cyclones