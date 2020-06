ന്യൂഡൽ‌ഹി∙ വിദേശത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കു കൂടി അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ലബോറട്ടറികളും ഫാക്ടറികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സാങ്കേതിക ജോലികൾക്കായി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധർ, ആരോഗ്യ ഗവേഷകർ, എൻജിനീയർമാർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. മറ്റു നിർദേങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:



English Summary: Govt relaxes visa and travel restrictions, permits certain categories of foreigners to visit India