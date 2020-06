ഇന്ത്യയുമായി വീണ്ടും കൊമ്പുകോർക്കാൻ യുഎസ്; ‘അന്യായ നികുതി’ യിൽ അന്വേഷണം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര പങ്കാളിത്തത്തിൽ വീണ്ടും കൊമ്പുകോർക്കാൻ യുഎസ്. വ്യാപാര പങ്കാളികളായ രാജ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയോ പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് ടാക്സസിൽ (ഡിഎസ്ടി) യിൽ ആണ് യുഎസ് പിടിമുറുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ വ്യാപാര പങ്കാളികളായ 10 രാജ്യങ്ങൾ ഡിഎസ്ടി നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അന്വേഷിക്കാനും ശക്തമായ നികുതി തിരിച്ചടികൾ നൽകാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ യുഎസ് ആരംഭിച്ചെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

യുഎസിന്റെ നീക്കം ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറുകൾ വൈകിപ്പിക്കുമെന്നും ഇതുവഴി വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കും എന്നുമാണു വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഓസ്ട്രിയ, ബ്രസീൽ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഇന്തൊനീഷ്യ, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, തുർക്കി, യുകെ എന്നിവയാണ് അന്വേഷണ പട്ടികയിലുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ.

യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ട്രേഡ് റെപ്രസന്റിറ്റീവ് (യുഎസ്ടിആർ) ആണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ യുഎസിനെ മോശമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ട്രേഡ് ആക്ടിലെ 301–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം.

‘നമ്മളുടെ കമ്പനികളെ അനീതിയോടെ ലക്ഷ്യമിട്ടു നിരവധി വ്യാപാര പങ്കാളികൾ അന്യായമായ പുതിയ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ആശങ്കാകുലനാണ്. ഇത്തരം അതിക്രമത്തിനെതിരെ തക്കതായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും നമ്മുടെ ബിസിനസുകളെയും ജോലിക്കാരെയും പ്രതിരോധിക്കാനും സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യും’– യുഎസ്ടിആറിലെ റോബർട്ട് ലൈറ്റ്സർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യ 2% ഡിഎസ്‍ടി ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പ്രസ്താവനയിൽ റോബർട്ട് ലൈറ്റ്സർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്വദേശീയരല്ലാത്ത കമ്പനികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമാണു ടാക്സ് ബാധകം. ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വിൽപനയ്ക്കും സേവനങ്ങൾക്കും നികുതിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഏകദേശം 20 ദശലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മേൽ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കമ്പനികളെയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. 2020 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ നികുതി നിലവിൽ വന്നു– യുഎസ്ടിആർ പറയുന്നു. വന്‍കിട ടെക്, സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികളായ ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, ഫെയ്സ്ബുക്, ആമസോൺ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് തുടങ്ങിയവ പ്രാദേശികമായി നേടുന്ന ലാഭത്തിന്മേൽ നികുതി ചുമത്താനുള്ള നീക്കം തടയുകയാണു യുഎസിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണു നിഗമനം.

English Summary: US begins probe into digital services taxes imposed by India, others