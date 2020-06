ലണ്ടൻ∙ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസില്‍ പ്രതിയായ വിജയ് മല്യയെ ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചേക്കും. ബ്രിട്ടനും ഇന്ത്യയും തമ്മില്‍ നിയമനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായി സൂചന. മുംബൈയിലെ ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിലാകും മല്യയെ പാര്‍പ്പിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കരുതെന്ന മല്യയുടെ അവസാന ഹര്‍ജിയും യുകെ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

English summary: Vijay Mallya may be flown to India soon