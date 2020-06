നിസർഗ വന്ന് മോശം വായുവുമായി പോയി; മുംബൈയിലെ വായുഗുണനിലവാരം മികച്ചതായി

മുംബൈ∙ നിസർഗ ചുഴലിക്കാറ്റും അനുബന്ധമായി വന്ന മഴയും മുംബൈയിലെ വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. മുംബൈയിൽ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള വായു ഇപ്പോഴാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് സിസ്റ്റം ഓഫ് എയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിങ് റിസർച്ചിന്റെ (സഫർ) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അറിയിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കത്തെ വായു ഗുണനിലവാരമാണ് മികച്ചതായത്. ഇതു ശരീരത്തിന് യാതൊരുവിധ റിസ്കുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലെന്ന് സഫർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ 17 ആണ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്സ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് 15ൽ എത്തുമെന്ന് സഫർ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗുഫ്രാൻ ബെയ്ഗ് പറഞ്ഞു.

0–50 വരെ എക്യുഐ ആണെങ്കിൽ മികച്ച വായുവായിരിക്കും. 51–100ന് ഇടയിലാണ് നിരക്കെങ്കിൽ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം തൃപ്തികരവും 101 – 200ന് ഇടയിലാണെങ്കിൽ മിതനിലവാരമുള്ള വായു ആണെന്നുമാണ് കണക്ക്. 201 – 300ന് ഇടയിലാണ് നിരക്കെങ്കിൽ വായുവിന്റെ നിലവാരം മോശമായിരിക്കും. 301–400ന് ഇടയിലാണെങ്കിൽ പരിതാപകരവും 401–500 ഇടയിലാണെങ്കിൽ അതീവ ഗുരുതരനിലയുമാണ്.

