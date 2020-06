ഡൽഹി എയിംസിൽ കോവിഡ് പടരുന്നു; രോഗം ബാധിച്ചത് 480 ജീവനക്കാർക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയില്‍ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരിലേക്കു കോവിഡ് പടരുന്നതായി വിവരം. ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലെ 480 ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ട്. 19 ഡോക്ടർമാരും 38 നഴ്സുമാരും ഇവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവർക്ക് പുറമെ 74 സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ്, 75 ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റെൻഡർമാർ, ശുദ്ധീകരണ തൊഴിലാളികൾ, 14 ലബോറട്ടറി ടെക്‌നീഷ്യന്മാർ, ഒാപ്പറേഷൻ തീയറ്റേറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ എന്നിങ്ങനെയാണ് അസുഖ ബാധിതരായ മറ്റുള്ളവർ.

മൂന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഒരു മെസ് ജീവനക്കാരനും ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വാറന്റീൻ അടക്കമുള്ള ആവശങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും നടപടിയെടുത്തിരുന്നില്ല. പിപിഇ കിറ്റുകളടക്കം ഗുണമേന്മയേറിയ വസ്തുക്കൾ നൽകണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി മൂന്നു ദിവസമായി ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്.

എയിംസിൽ ജോലിക്കു നിയോഗിച്ചിരുന്ന പൊലീസുകാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി. നിലവിൽ 23000 പേർക്കാണ് ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി 1200 പേർക്ക് ഇവിടെ രോഗം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: 19 Doctors, 38 Nurses Among 480 Infected With Coronavirus In AIIMS