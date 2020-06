ഡി.കെ.ശിവകുമാറിന്റെ മകള്‍ വിവാഹിതയാകുന്നു; വരന്‍ കഫെ കോഫി ഡേ സ്ഥാപകന്റെ മകന്‍

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടക കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ.ശിവകുമാറിന്റെ മകൾ ഐശ്വര്യ ശിവകുമാർ വിവാഹിതയാകുന്നു. അന്തരിച്ച കഫെ കോഫി ഡേ സ്ഥാപകൻ വി.ജി. സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ മകൻ അമൃത്യ ഹെഗ്ഡെ(26) ആണ് വരൻ. ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍ സ്ഥാപിച്ച ഗ്ലോബല്‍ അക്കാദമി ഓഫ് ടെക്‌നോളജി നോക്കി നടത്തുകയാണ് 22കാരിയായ ഐശ്വര്യ. എന്‍ജിനിയിയറിങ് ബിരുദധാരിയാണ്.

ഓഗസ്റ്റിൽ വിവാഹം നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സിദ്ധാർഥയുടെ മരണത്തിനു മുൻപ് തന്നെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൽ വിവാഹം മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സിദ്ധാർഥയുടെ മരണം സംഭവിച്ച് ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ വിവാഹം നടത്താൻ ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ ഭാര്യാപിതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എസ്.എം.കൃഷ്ണയുടെ അടുത്ത അനുയായി ആയിരുന്നു ഡി.കെ.ശിവകുമാര്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ കൃഷ്ണ പിന്നീടാണു ബിജെപിയില്‍ എത്തിയത്. ഗൗഡ വിഭാഗത്തില്‍നിന്നുള്ളവരും വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവരും ആയിരുന്നു ശിവകുമാറും സിദ്ധാര്‍ഥയും.



വമ്പന്‍ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ നടത്തിയിരുന്ന ഡി.കെ.ശിവകുമാറിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടു നടത്തിയ ആദായനികുതി റെയ്ഡുകളാണ് പിന്നീട് സിദ്ധാര്‍ഥയിലേക്കും അദ്ദഹത്തിന്റെ മരണത്തിലും കലാശിച്ചതെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദായനികുതി വകുപ്പില്‍നിന്നു വലിയ സമ്മര്‍ദം നേരിടേണ്ടിവന്നുവെന്ന് സിദ്ധാര്‍ഥയുടേതെന്ന പേരില്‍ പുറത്തുവന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

