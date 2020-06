ഒറ്റദിനം ഇന്ത്യയിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തിലേറേ കോവിഡ് രോഗികൾ; മരണം 6000 കടന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 9000 കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 9304 പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ കണക്കാണിത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 2,16,919 ആയി. 1,06,737 പേർ രോഗമുക്തരായി. ബുധനാഴ്ച മാത്രം 260 കോവിഡ് രോഗികൾ മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 6075 ആയി.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം ഇന്നലെ 122 പേർ കൂടി മരിച്ചു. 49 പേർ മുംബൈയിൽ നിന്നാണ്. ആകെ മരണം 2587. പുതുതായി 2,560 പേർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതുവരെയുള്ള രോഗബാധിതർ 74,860. ചൊവ്വാഴ്ച വരെ 5 ലക്ഷം പേരെ പരിശോധിച്ചതിൽ 16 ശതമാനം പേർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. 83 ശതമാനം പേർക്കും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. 47 പൊലീസുകാർക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തു രോഗം ബാധിച്ച പൊലീസുകാർ 2556 ആയി. രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്ന ധാരാവിയിൽ 19 പുതിയ രോഗികൾ കൂടി.

തുടർച്ചയായ നാലാം ദിനവും ആയിരത്തിലേറെ പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ രോഗികൾ കാൽലക്ഷം കടന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസത്തിനിടെ 5000–ൽ അധികം പേർക്കാണ് രോഗബാധ. 11 പേർ കൂടി മരിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ ഇതാദ്യമായി ഒറ്റദിനം രോഗികളുടെ എണ്ണം നാലക്കം കടന്നു. 1012 പേർക്കു കൂടിയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചത് 25,872 പേർക്ക്. മരണം 208.

