ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടി; രണ്ട് എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ചു

ഗാന്ധിനഗർ∙ ഗുജറാത്തിൽ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ചു. എംഎൽഎമാരുടെ രാജിയോടെ നിയമസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വീണ്ടും കുറവു വന്നു. അക്ഷയ് പട്ടേൽ, ജിതു ചൗധരി എന്നീ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് സ്പീക്കർ രാജേന്ദ്ര ത്രിവേദിക്ക് രാജി സമർപ്പിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും രാജി സ്വീകരിച്ചതായി സ്പീക്കർ രാജേന്ദ്ര ത്രിവേദി അറിയിച്ചു.



ജൂൺ 19 നാണ് ഗുജറാത്തിൽ നാല് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എംഎൽമാരായ ക്രിത് പട്ടേൽ, ലളിത് വസോയ, ലളിത് കാഗതാര എന്നിവർ വിജയ് രൂപാണിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് വൻ വിവാദമായതോടെ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി എംഎൽഎമാർ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ലോക്‌‍ഡൗണും ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതെന്നായിരുന്നു എംഎൽമാരുടെ വിശദീകരണം.



രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപു തന്നെ ആറോളം കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ ബിജെപിലേക്കു ചേക്കേറുമെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. നിലവിലെ കക്ഷിനില അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും രണ്ട് സീറ്റ് വീതം നേടുമെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ അക്ഷയ് പട്ടേലിന്റെയും ജിതു ചൗധരിയുടെയും രാജിയോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നില പരുങ്ങലിലായി. മാർച്ച് 26 നാണ് രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജൂൺ 19 ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

