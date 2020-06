സൈനികത്താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം; ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക സഹകരണം ഉൾപ്പെടെ ഓസ്ട്രേലിയയുമായി ഏഴു കരാറുകളിൽ ഒപ്പു വച്ച് ഇന്ത്യ. ഓസ്ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസണുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ വെർച്വല്‍ ഉച്ചകോടിയിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയായത്. സൈനിക താവളങ്ങളിലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് സഹകരണത്തിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കരാറാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയുമായി ഒപ്പു വച്ചത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമായി മുതലെടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമ്പൂർണ പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ഓൺലൈൻ ചർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.



കരാർ പ്രകാരം യുദ്ധകപ്പലുകൾക്കും വിമാനങ്ങൾക്കും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം സഹകരിക്കും. മേഖലയിലെ ചൈനയ്ക്കുള്ള സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായ മേൽക്കൈ മറികടക്കാന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. സുരക്ഷാ കാര്യത്തില്‍ യുഎസുമായും ഇന്ത്യ സമാനമായ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്നു കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താക്കൾ ചൈനയാണ്. എന്നാൽ അടുത്തിടെ വ്യാപാര വിഷയങ്ങളില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും തർക്കം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രാജ്യാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലും ചൈനീസ് നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.



കൊറോണ വൈറസിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ തിരിച്ചടികളെ നേരിടുന്നതിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ പങ്കാളിത്തത്തില്‍ പുതിയ മാതൃകയാണ് ഇത്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഒരു അവസരമായെടുക്കാനാണു ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം.

ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണമാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടിസ്ഥാന മേഖലയിൽ അതിന്റെ ഫലം ഉടൻ തന്നെ കാണുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മോശം സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ സംരക്ഷിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നതായും മോദി പറഞ്ഞു. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു വിദേശ നേതാവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വെർച്വൽ ഉച്ചകോടി നടത്തുന്നത്.



