ചിതറിയോടിയ പ്രതിഷേധകർക്ക് അഭയം നൽകി ഇന്ത്യൻ വംശജൻ; യുഎസിലെ ‘ഹീറോ’

വാഷിങ്ടൻ∙ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയ എഴുപതോളം പേർക്ക് വീടിന്റെ വാതില്‍ തുറന്ന് അഭയം നൽകി ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ വ്യവസായിയാണ് ഇപ്പോൾ യുഎസിൽ ‘ഹീറോ’. പ്രതിഷേധകർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും അവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൊലീസ് കുരുമുളക് സ്പ്രേ ഉൾപ്പെടെ പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ചിതറിയോടിയ പ്രതിഷേധകർക്ക് അൽവാരെസ് ദുബെ ട്രേഡിങ് കമ്പനിയുടെ ഉടമ രാഹുൽ ദുബെ (44) തന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിടുകയായിരുന്നു. തെരുവിന്റെ രണ്ടറ്റവും പൊലീസ് അടച്ചതോടെ കുടുങ്ങിയ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് രാഹുല്‍ തുണയാകുകയായിരുന്നു.

17 വർഷമായി വാഷിങ്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന രാഹുൽ ദുബെ പ്രതിഷേധകർക്കായി മുറിയും ബാത്ത്റൂമും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കി നൽകി. ‘വീട്ടിൽ 75 ഓളം പേരുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കുടുംബവും അമ്മയും മകളും ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ മുറി നൽകി. അവർക്ക് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ലഭിക്കുന്നു. അവർ സന്തുഷ്ടരല്ല. പക്ഷേ അവർ സുരക്ഷിതരാണ്. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൾക്കൂട്ടം ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ ഓടിക്കയറി. ആളുകളെ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു’– അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അഭയം തേടിയവർ രാഹുലിനെ പ്രശംസിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ‘ഇന്നലെ രാത്രി രാഹുൽ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. സമാധാനപരമായ പോരാട്ടം ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രചോദനാത്മകമായ പ്രസംഗവും നൽകി. എന്തൊരു വ്യക്തി. നന്ദി രാഹുൽ’– പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു. മേയ് 25നാണ് മിനിയപ്പലിസിൽ 46 കാരനായ ആഫ്രിക്കൻ-അമേരിക്കൻ വംശജന്‍ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡിനെ പൊലീസുകാർ തെരുവിൽ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ യുസിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറുന്നത്.

English Summary: Indian-American Businessman Opens His Doors To Protestors, Hailed As "Hero" In US