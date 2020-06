ലണ്ടൻ∙ 13 വർഷം മുൻപു മൂന്നു വയസ്സുള്ള ബ്രിട്ടിഷ് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി പൊലീസ്. ജർമൻ പൗരനായ 43 വയസ്സുകാരനാണ് കേസിലെ പ്രതിയെന്നാണു പൊലീസിന്റെ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ബലാൽസംഗ കേസിൽ ജയിലിലുള്ള ഇയാൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താന്‍ ജനങ്ങളുടെ സഹായം കൂടി അഭ്യർഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ് ഇപ്പോൾ.

72 വയസ്സുകാരിയായ യുഎസ് വനിതയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് ഇയാൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത്. 13 വർഷം മുൻപ് 2007ൽ പോർച്ചുഗലിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് വച്ച് മൂന്നു വയസ്സുകാരി മഗ്ദെ‍ലെയ്ൻ മക്കെനെ കാണാതാകുമ്പോൾ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഇയാളും ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. മഗ്ദെലെയ്ന്റെ മാതാപിതാക്കളായ കെറ്റ്, ജെറി മക്കെയ്ൻമാരും ഇതു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നാണു പ്രതികരിച്ചത്.



സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡിന്റെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പൊലീസ് ജർമൻ, പോർച്ചുഗൽ പൊലീസിനൊപ്പമാണ് യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചർച്ചയായ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മഗ്‍ദെലെയ്ൻ ജീവനോടെയുണ്ടോ, മരിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ വിവരം ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ കേസ് ഇപ്പോഴും ‘കാണാതാകൽ’ എന്ന ഗണത്തിലാണു പൊലീസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, കൊലക്കേസ് ആയാണ് ജർമന്‍ അന്വേഷണ സംഘം സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിയോടൊപ്പം മറ്റു ചിലരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണു ജർമൻ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നത്. വെളുത്ത നിറവും ചെറിയ സ്വർണ മുടിയുമുള്ള ആറടി ഉയരക്കാരനാണു കുറ്റവാളി.



പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ട വാഹനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ചിത്രവും പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ പോർച്ചുഗലിലെ ഒരു വീടിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. 2007ൽ മഗ്ദെലെയ്നെ കാണാതായതിന് പിന്നാലെ പ്രതി ജാഗ്വർ വാഹനം വേറൊരാളുടെ പേരിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നത്രേ. ഒരു പീഡനക്കേസിൽ പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് ഈ കേസിലെ പ്രതിയെന്നു ജർമനിയിലെ ഫെഡറല്‍ ക്രിമിനൽ പൊലീസ് ഓഫിസ് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു. പെൺകുട്ടികളെ ബലാൽസംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കേസുകൾ പ്രതിക്കെതിരെ നേരത്തേയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



നാലാം പിറന്നാളിന് തൊട്ടുമുൻപ് ‘അപ്രത്യക്ഷയായ’ പെൺകുട്ടി



മഗ്ദെലെയ്ന്റെ ചിത്രവുമായി രക്ഷിതാക്കൾ

2007 മേയ് മൂന്നിന് രാത്രി പോർച്ചുഗലിലെ പ്രേയ ഡാ ലുസ് എന്ന സ്ഥലത്തെ അപ്പാർ‍ട്ട്മെന്റിൽവച്ചാണ് മഗ്ദെലെയ്നെ കാണാതാകുന്നത്. ഈ സമയത്തു സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമീപത്തെ ഒരു റസ്റ്ററന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കൾ. മഗ്ദെലെയ്ന്റെ തിരോധാനം വൻ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയതോടെ യൂറോപ്പിലാകമാനം സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നു. 2011ൽ തുടങ്ങിയ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനായി ഇതുവരെ ചെലവാക്കിയത് 11 മില്യന്‍ പൗണ്ടാണ്.



മഗ്‍ദെലെയ്ൻ മക്കെൻ

സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിക്കു 30 വയസ്സായിരുന്നു. മേയ് മൂന്നിന് രാത്രി 7.32 മുതൽ 8.02 വരെ പ്രതി ആരോടോ ഫോണിൽ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. രാത്രി 9.10നും 10 മണിക്കും ഇടയിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായത്. പ്രതിയുടെ ഫോൺനമ്പരും അയാൾ വിളിച്ച നമ്പരും പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. ഈ നമ്പരുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതു വിവരം ലഭിച്ചാലും നിർണായകമാണെന്നാണു പൊലീസ് കണക്കാക്കുന്നത്. ‘ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് ‍നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് അറിയാം. അയാൾ കേസിലെ പ്രതിയാണ്– പൊലീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടർ മാർക് ക്രാൻവെൽ ഒരു ടിവി അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.



നേരത്തേ പലരും പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ മടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. ഇതാണു മുന്നോട്ടു വരാനുള്ള സമയമെന്നും മാർക് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിയാണെന്നു കരുതുന്ന വ്യക്തി ജയിലിലാകുന്നതിനു മുന്‍പ് ഹോട്ടലിൽ വെയ്റ്ററായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഹോട്ടലുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലും മോഷണം നടത്തിയതായും മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകളുള്ളതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ കാണാതായ ദിവസം സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ പിറ്റേന്ന് തന്നെ കാർ മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്കു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് ജർമൻ പൊലീസിന്റെ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയത്.



